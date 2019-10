Landau pidió esperar a conocer resultados del escrutinio definitivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El apoderado del PJ, Jorge Landau, insistió hoy en que "descree de los datos del escrutinio provisorio" y pidió "esperar a ver los resultados definitivos" tras recordar las "numerosas denuncias" que realizó el PJ respecto de la firma Smartmatic, encargada del recuento provisorio.



"Yo descreo del escrutinio provisorio por todas las denuncias que ya hemos realizado contra Smartmatic, y por eso es importante esperar los últimos datos que son los que arroja el escrutinio definitivo", recomendó.



"Respecto a las conclusiones de los datos que salieron de esa matriz (el provisorio) yo los tomo en duda, pero no porque lo plantee ahora sino porque lo veía antes. El tren ya partió y ahora está en la estación Temperley, no me interesa volver atrás sino ver la instancia del escrutinio definitivo que comenzó, y se verá en 10 días", añadió en radio Colonia.



"Ahí veremos la confrontación entre los datos y si advertimos que hay inconsistencias graves entre el escrutinio provisorio y el definitivo haremos la denuncia correspondiente", indicó Landau.



Además, valoró la contabilización definitiva, porque "hace 20 años que vengo haciendo lo mismo y sé como se computan y el sistema está hecho de tal forma que no se pueda alterar los resultados ".



El recuento definitivo comenzó ayer en algunas provincias y hoy a las 8 de la mañana en otras, dando cumplimiento al Código Electoral que indica que debe realizarse "48 horas después de realizados los comicios".