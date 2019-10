Lanús empató ante Central con el gol record del 'Pepe' Sand

Lanús empató ante Rosario Central 1 a 1, en su estadio y por la novena fecha de la Superliga, con gol record de José Sand, quien -según los propios registros del club- llegó a las 120 conquistas en la entidad del sur del Gran Buenos Aires. El experimentado delantero correntino abrió la cuenta a los 11 minutos del segundo tiempo y alcanzó en la cuenta a Luis Arrieta. A los 19m. del segundo período empató Matías Caruzzo para los rosarinos. Los dos conjuntos se presentaron con esquemas similares, el clásico 4-3-3, y con la intención de presionar cerca del área adversaria, más la pugna por la tenencia de la pelota. Por estas características y el excesivo respeto mutuo que ofrecieron, los pasajes iniciales intensos derivaron en pocas intervenciones de los arqueros. Después de los 20 minutos Lanús puso el pie en el acelerador animándose a romper líneas para llegar al arco de Central. Pero la escasa precisión exhibida le auguró una tarde tranquila al arquero Jeremías Ledesma. Por el otro lado, la lentitud de los "canallas" hizo que sus esporádicas réplicas no tuvieran la profundidad requerida. Entonces, el otro arquero, Agustín Rossi, fue más exigido por los pases de sus compañeros que por los envíos de los rivales. Para el segundo período, el DT visitante, Diego Cocca, le cambió el chip a sus dirigidos que buscaron con mayor ímpetu el arco "granate". Sin embargo, Lanús avisó primero con un córner de Nicolás Pasquini que cabeceó Ezequiel Muñoz y que estrelló el balón en el travesaño (7m.) Así se armó el espectáculo que se esperaba, porque el juego pasó a ser de ida y vuelta y llegó el gol que esperaban los locales, el del "Pepe" Sand, que permitió igualar el record que ostentaba desde 1944 el histórico delantero Luis Arrieta, quien oficiaba como el único y mayor goleador histórico del club hasta hoy. Marcelino Moreno fue el encargado de habilitar al centrodelantero correntino, de 39 años, para dejarlo cara a cara con Ledesma, a quien fulminó con un violento derechazo a la izquierda del guardavallas (11m.). El eufòrico festejo de Sand, el abrazo con sus compañeros, la interminable ovación de los hinchas y los fuegos de artificio lanzados desde el Polideportivo, por detrás de la cabecera Sur del estadio, conformaron una de las postales de la tarde. Pero la alegría no duró mucho, porque Caruzzo conectó un tiro libre de Leonardo Gil y batió a Rossi (19m.) para decretar el empate de un Central, que está en zona de descenso pero -curiosamente- se mantiene invicto en el campeonato. Con la igualdad, Lanús no pudo treparse a lo alto de las posiciones, mientras Central cosechó la séptima igualdad consecutiva. Por la próxima fecha, la décima de la Superliga, Lanús visitará a Talleres de Córdoba, el domingo 20 a las 11, mientras Rosario Central será local y recibirá ese mismo día a Vélez Sarsfield, pero desde las 17.45. = Síntesis = Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; , Lucas Vera, Facundo Quignon y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Leonardo Gil, Fabián Rinaudo y Joaquín Pereyra; Ciro Rius, Claudio Riaño y Lucas Gamba. DT: Diego Cocca. Goles en el segundo tiempo: 11m, Sand (L) y 19m, Caruzzo (RC). Cambios en el segundo tiempo: 16m, Nicolás Colazo por Novaretti (RC); 32m, Tomás Belmonte por Auzqui (L) y Agustín Allione por Pereyra (RC) y 41m, Nicolás Orsini por Moreno y Gastón Lodico por Vera (L). Amonestados: Sand y Di Plàcido (L). Caruzzo y Brítez (RC). Arbitro: Diego Abal. Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).