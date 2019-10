Lanzan el primer single de un nuevo álbum póstumo de Leonard Cohen

El recordado artista canadiense Leonard Cohen volverá a las bateas el próximo 22 de noviembre con “Thanks for the dance”, un álbum póstumo del que se anticipó un primer corte titulado “Happens to the heart”.



Se trata de un trabajo producido por Adam Cohen, hijo del artista fallecido el 7 de noviembre de 2016, y diseñado y mezclado por Michael Chaves.



El primer corte cuenta con la guitarra del español Javier Mas; el productor estrella Daniel Lanois, en piano; y Zac Rae, de Death Cab For Cutie, en piano de fieltro.



El disco contará además con una serie de videos que acompañan a cada canción, creados por una serie de cineastas y artistas visuales seleccionados del universo Nowness.



En este sentido, “Happens to the heart” cuenta con un video realizado por Daniel Askill, que remite a la etapa en la que Cohen se abrazó el budismo zen.



“La idea surgió rápidamente y sin esfuerzo en mi primera escucha de música. Quería hacer algo que hablara de los años de Leonard como monje zen. Una narrativa visual simbólica y tranquila, que trazaría el abandono del ego,y las trampas de la fama y la transición a algo puro y trascendente”, dijo Askill en una gacetilla de prensa.