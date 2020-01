Lanzan nueva versión de "The man who sold the world" como anticipo de EP de David Bowie con rarezas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una versión inédita de la canción “The man who sold the world” fue lanzada ayer como anticipo de un EP con rarezas de David Bowie, en coincidencia con el que hubiera sido el cumpleaños 73 del artista y los 50 años del estreno de esta composición.



Según consigna la agencia de noticias DPA, se trata de la primera publicación de un conjunto de seis temas que serán dados a conocer a razón de una por semana, a partir del 17 de enero, y que serán parte del EP que tendrá por nombre “David Bowie, Is it any wonder”.



La versión de “The man who sold the world” que salió a la luz fue registrada en un especial para la BBC grabado con motivo del cumpleaños 50 de Bowie, en 1997.



En esa ocasión, el músico estuvo acompañado por la bajista Gail Ann Dorsey, el guitarrista Reeves Gabrels y el tecladista Mark Plati.



“David Bowie, Is it any wonder?” será publicado sólo en formato digital y se estima que contendrá más material de las sesiones grabadas durante los ensayos para el concierto por los 50 años del artista británico.