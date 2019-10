Las 10 frases de Uñac con DIARIO HUARPE

El gobernador Sergio Uñac dialogó con DIARIO HUARPE y lanzó importantes definiciones de temas vitales para el país. A continuación las 10 frases más destacadas de la entrevista.

“Nosotros creemos que se pueden mantener la misma diferencia o ampliar. Pero lo digo en el marco del respeto que merecen los votantes y que tienen que ir el próximo domingo, en San Juan y el país, a expresarse. Pero yo creo que Alberto Fernández gana”.

“Solo con repetirse los resultados del 11 de agosto, la segunda vuelta no sería factible y no creo que nada haga pensar que ese 47% que votó a Alberto Fernández pueda cambiar su voto”.

“Ahora hay que llamar a la tranquilidad, porque en definitiva de nada sirve y nada suma que el dólar siga subiendo a niveles que hace cada vez más complicada la vida de los argentinos”.

“Alberto está entusiasmado porque tendrá un modelo que va a cambiar y va a salir de la especulación y va a ingresar en la producción”.

“Este modelo económico nacional está dejando un 40% de pobres, un 11% de desocupados con pico de hasta el 14% en algunas jurisdicciones”.

“Yo diría que el salgo es absolutamente negativo porque no creyeron en la política, porque no creyeron en el sector privado, porque no creyeron en la economía y si creyeron en la especulación”.

“El 11 de diciembre comienza un proceso distinto al que venimos teniendo en el país, pero ese proceso necesita tiempo para ir generando los primeros beneficios”.

“Le vamos a proponer una seria de medidas y puede estar una modificación a la Ley de Glaciares”.