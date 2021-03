Las agencias sanjuaninas casi no venden viajes al exterior: el Caribe, la excepción

Frente a la posible llegada de una segunda ola de casos de coronavirus, el Gobierno nacional estudia por estas horas restricciones para contener los contagios de la enfermedad. La principal preocupación pasa por la posibilidad de que las nuevas cepas de Covid-19 ingresen a través de los aeropuertos, por lo que días atrás el presidente Alberto Fernández les pidió a los gobernadores desalentar los viajes de los argentinos al exterior. ¿Cómo afectarían eventualmente estas medidas a las agencias de viajes en San Juan?

El presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez, vislumbra un escenario todavía más complejo que el año pasado. “No hay ventas en las agencias para el exterior, lo que más se está haciendo es reprogramando los viajes que se vendieron en 2019 y se tenían que concretar en 2020”, explicó. Agregó que de concretarse una medida restrictiva, como el cierre de fronteras o la prohibición de vuelos internacionales, el sector se enfrentará a una situación angustiante.

“La gente que pagó un viaje lo quiere realizar. Se entiende que estamos en el medio de una pandemia y que la vacunación está ayudando, por eso la mayoría opta por reprogramar el viaje en lugar de pedir la devolución del dinero. Esto pasa también con los típicos viajes de estudiantes o las quinceañeras que van a Disney”, dijo el empresario en comunicación con DIARIO HUARPE.

En el mismo sentido se expresó Sebastián Vargas, uno de los integrantes de la Asociación de Viajes y encargado del turismo estudiantil. “Por lo general en San Juan no se utilizan los viajes al exterior para turismo de estudiantes, no es la costumbre. Tengo entendido que no hay ninguno previsto por parte de agencias sanjuaninas. Sí se están haciendo a Bariloche, con eso no hay ningún inconveniente y esperamos que continúen así”, resaltó. Actualmente hay un solo grupo de estudiantes en el sur argentino y son apenas 50 chicos que salieron la semana pasada desde la provincia.

Afirmó, además, que existen demoras en las entregas de turnos para obtener la visa, por lo que se complican los viajes de quinceañeras a Disney. "Que se pida el PCR al regreso y la cuarentena durante 14 días, estas cosas me parecen bien. Después se cree que podrían obligar a los viajeros a pagarse el test, pero eso no está definido aún", relató el dueño de Algarrobo Viajes y Turismo.

Bajo el punto de vista de Vargas, estas cosas van a agregar incertidumbre en el sector y entre la gente que "no va a saber si contratar o no un viaje", pero imaginó que dentro de unas semanas se va a acomodar el mercado que está vendiendo alrededor de 30% en comparación a la prepandemia, calculó el empresario.

"Lo que más se está vendiendo en San Juan al exterior es el Caribe porque no es una zona muy afectada por el coronavirus y los protocolos son interesantes en esos lugares. Por ejemplo, las cadenas de hoteles incluyen el PCR cuando el turista regresa a su país. La verdad que están dando estas cosas y posibilidades de cambiar las fechas", explicó. Un viaje con destino a Centroamérica cuesta alrededor de 1.100 dólares y lo más elegido es Playa del Carmen y Cancún.

Las agencias, más complicadas

"Los viajes dentro del país están funcionando, pero no tenemos a nadie en el exterior. Sí tenemos en suspenso un viaje de quinceañeras a Disney y otro a Camboriú", explicó Vittorio Vatteroni, gerente de la empresa Yo Voy. Estos viajes permanecen suspendidos desde el año pasado.

El empresario indicó que la pandemia golpeó fuertemente a las agencias de turismo y la recuperación que se preveía para estos meses quedó en stand by "porque el Gobierno está desalentando los viajes". "Es muy complicado continuar así, llevamos un año sin vender nada y seguramente vamos a seguir así", concluyó.