Las consecuencias del descenso de San Martín a la B Nacional

La crónica de una muerte anunciada. Así fue la película de terror que vivió el domingo por la tarde San Martín, tras perder la categoría y descender a la B Nacional.

La categoría no se perdió en el partido de ayer, porque incluso se ganó, fue 2 a 1 sobre Talleres. La categoría se perdió desde hace mucho tiempo, donde en gran parte, los dirigentes con el presidente Jorge Miadosqui a la cabeza tienen gran responsabilidad de lo sucedido.

La responsabilidad de los dirigentes, es que en los últimos años trajeron refuerzos que no son de la categoría, que no rindieron en San Martín y eso hizo que el Verdinegro siempre estuviera peleando los últimos puestos. Además de sostener algunos ciclos de técnicos que se terminaban encaprichando con hacer jugar a ciertos jugadores que no demostraban estar para jugar en Primera.

Otra responsabilidad que le cabe tanto a la dirigencia como al técnico, fue no promover a jugadores provenientes de las inferiores, habiendo sólo dos o tres jugadores sanjuaninos que ni siquiera juegan.

El descenso traerá aparejado la pérdida de una importante suma de dinero de lo que recibe San Martín por jugar en la Superliga. Es que el club sanjuanino era con otros tantos, de los que menos dinero recibía, se estima unos 10 o 12 millones de pesos.

Así es el reparto de dinero de Superliga



1- Boca, $74Millones

2- River, $73M

3- Independiente, $52M

4- Racing, $40M

5- San Lorenzo, $36M

6- Vélez, $31M

7- Estudiantes, $28M

8- Newell's, $25.288.589M

9- Central, $20.736.643M

10- Argentinos, $19M

11- Lanús, $17M

12- Gimnasia, $17M

13- Huracán, $14M

14- Banfield, $11M

15- Colón, $11M



Talleres, Unión, Godoy Cruz, Belgrano, Defensa y Justicia, A. Tucumán, San Martín de San Juan, Tigre, Patronato, San Martín de Tucumán, $10M.

Por lo tanto, ese ingreso dejará de recibir San Martín, y tendría que recibir lo mismo que reciben los equipos de la B Nacional. Es decir que entre 1,5 millones a 2,5 millones de pesos. Por lo tanto recibiría casi 10 millones de pesos menos. Aunque por venir de la Superliga, DIARIO HUARPE averiguó que cobrará un porcentaje más en el primer año en la primera categoría de ascenso.

La situación de los jugadores

Los que aún tienen contrato pero deben renegociar: Luis Ardente (1 año más), Francisco Mattia (2 años más), Arián Pucheta (1 año más), Ian Escobar (1 año más), Gustavo Villarruel (1 año más), Pablo Palacios Alvarenga (1 año más), Martín Bravo (1 año más), Emanuel Dening (1 año más), Humberto Osorio (6 meses más).

Los que se les vence el contrato en junio: Leonardo Corti, Gonzalo Prósperi, Alex Silva, Facundo Erpen, Gianni Rodríguez, Marcos Gelabert, Nicolás Pelaitay, Matías Fissore, Franco Cristaldo, Nazareno Solís, Gonzalo Castillejos, Claudio Mosca, Hernán Da Campo, Zacarías Morán Correa, Mauro Bogado y Juan Rodríguez, aunque éste último tiene una opción de compra.