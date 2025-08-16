En un encuentro de alto voltaje diplomático, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron este viernes durante tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Alaska, pero no lograron sellar un cese del fuego en la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde febrero de 2022.

El presidente ruso calificó la reunión como “constructiva” y en un “ambiente de respeto mutuo”, mientras que el mandatario estadounidense habló de “algunos avances” y describió la cumbre como “extremadamente productiva”.

Sin embargo, las diferencias quedaron a la vista: Putin insistió en la anexión de cinco regiones ucranianas y la península de Crimea, mientras que Trump evitó aceptar esas condiciones y aseguró que informará sobre el diálogo a Volodimir Zelensky y a los líderes europeos de la OTAN.

Durante la conferencia de prensa posterior, Putin leyó una declaración formal en la que subrayó que “para que el acuerdo sea duradero, debemos eliminar todas las causas principales del conflicto”. Además, elogió a Trump y afirmó que, de haber estado él en la Casa Blanca cuando comenzó la guerra, esta no se habría desatado.

Trump, en cambio, improvisó su mensaje y fue más cauteloso. “Hemos avanzado un poco. Así que no hay acuerdo hasta que lo haya”, señaló, dejando la puerta abierta a nuevos encuentros. El republicano adelantó que conversará con Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Georgia Meloni y Keir Starmer, quienes presionaron para que Estados Unidos no aceptara la cesión territorial exigida por Moscú.

Antes de despedirse, Putin invitó a Trump a continuar las negociaciones en Moscú. “La próxima vez en Moscú”, lanzó el líder ruso, a lo que Trump replicó con ironía: “Me van a criticar un poco, pero creo que es posible”.

A las 16.13, hora de Alaska, Trump partió en el Air Force One rumbo a Washington, mientras Putin emprendía el regreso a Moscú. La Cumbre de Alaska terminó sin tregua, pero con la promesa de un próximo capítulo.