Las contundentes frases del Cholo Simeone tras vencer al Real Madrid

Tras derrotar al Real Madrid en el Wanda Metropolitano, el "Cholo" Simeone no se guardó nada ante la prensa. El entrenador argentino dialogó en conferencia luego del 3-1 de local y respondió a las consultas de los periodistas presentes. De esa forma, Diego aprovechó la instancia para expresar sus pensamientos sobre el partido, dejando contundentes frases de la victoria del Atlético de Madrid.

"Morata hizo un partido extraordinario más allá de los goles por su implicación y trabajo. Necesitamos este Morata, tiene las armas para llegar a los números que busca y necesitamos. Desde la confianza ojalá pueda mantener este nivel para la selección y el Atlético. Hicimos un partido muy bueno, en el primer tiempo estuvimos fuerte, podíamos hacer daño por los costados porque sufrían en los centros al segundo palo, lo entrenamos y lo ejecutaron de la mejor manera, así llegaron dos goles", destacó Simeone.

Publicidad

Además, Diego agregó: "Lo más grande fue el espíritu, cuando ese espíritu va de abajo hacia arriba, somos más fuertes, necesitábamos hacer un partido así. En Valencia dije que no estaba preocupado porque podía pasar tras los partidos de selección. Hoy hicimos el partido que el hincha quiere ver, con ese espíritu. Dijimos al descanso que no podíamos retroceder porque era la zona de ellos y podíamos perder el partido".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más análisis del Cholo Simeone

"Interpretamos que el partido estaba en el atacar, con el 3-1 les alejamos del espacio en el que están cómodos. Koke es importantísimo para nosotros, el equipo necesitaba su figura dentro del campo. Witsel hizo un trabajo muy muy bueno hasta ahora y necesitamos a Koke y luego a Axel, Todos entraron muy bien. Más contento por ataque o defensa. Fue un partido en general muy bueno, tras el 2-0 retrocedimos demasiado y les dejamos que dieran esa sensación de agobio. Pero luego jugamos porque el equipo tiene armas", expuso.

Para cerrar, el "Cholo" Simeone comunicó: "Si tiene ese espíritu, el equipo responde. Los grandes equipos logran interpretar la contundencia tanto ofensiva como defensiva. A mayor, más tranquilidad. No me pongo a interpretar lo que piensan los demás, sólo lo que veo y creo que hicimos un gran partido desde lo defensivo y lo ofensivo y me pone muy feliz que mañana los chicos vayan al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid".