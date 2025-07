Las declaraciones de Russo, tras la caída de Boca Juniors en la Copa Argentina

Luego de la sorpresiva eliminación de Boca Juniors a manos de Atlético Tucumán por 2-1 en los 16avos de final de la Copa Argentina, Miguel Ángel Russo dio la cara en conferencia de prensa. El partido se disputó en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, y significó un nuevo golpe para el conjunto Xeneize en una temporada que viene siendo irregular. “Es un golpe duro, la derrota y la eliminación”, lamentó el técnico, que no ocultó su enojo por el primer tanto del rival: “Es falta a Paredes, lo tiran y el referí estaba al lado, pero no cobró nada”.

A pesar del resultado adverso, Russo valoró aspectos positivos en el funcionamiento de su equipo. “Me gustó el equipo porque manejó el partido y tuvo chances”, comentó. Además, destacó la actitud de sus dirigidos para sobrellevar el trámite: “Hoy el equipo tuvo mucha movilidad y atacó por los dos costados. Sabíamos que el rival nos iba a esperar y no me quejo. Hay que seguir buscando con tranquilidad”. Boca Juniors, que mostró momentos de dominio, no logró ser eficaz en el área rival, un déficit que terminó costándole la clasificación.

Más declaraciones de Russo sobre Boca Juniors

Consultado sobre la vuelta de Frank Fabra tras una prolongada inactividad, el entrenador elogió al colombiano: “Lo conozco mucho y hemos hablado. Para mí está bien y hoy jugó un buen partido. Después empezó a sentir y vi que era el momento de sacarlo. Tiene que seguir trabajando”. Russo subrayó la importancia del juego por las bandas y señaló que su equipo busca mayor movilidad y precisión como parte del crecimiento futbolístico.

En cuanto al caso del chileno Carlos Palacios, que no formó parte del equipo por una lesión aunque su ausencia generó especulaciones, el técnico evitó polémicas con una respuesta seca: “Del tema Palacios no hablo”. La decisión, rodeada de versiones contradictorias, dejó más preguntas que respuestas en torno al estado físico y disciplinario del jugador.

La eliminación de la Copa Argentina deja a Boca sin una vía directa hacia la Copa Libertadores 2026, algo que preocupa al entorno. Tras quedar también fuera del Mundial de Clubes en etapas tempranas, el equipo dirigido por Russo deberá apostar todo al Torneo Clausura o a mantener su posición en la tabla anual, donde por ahora ocupa el tercer lugar. “Boca tiene un buen plantel. Nos faltan resultados, pero el fútbol argentino es complejo y hay que seguir buscando”, concluyó Russo, ya enfocado en el próximo compromiso ante Huracán por la Liga Profesional.