Las dos principales ciudades de Santa Fe triplican la tasa media de homicidios nacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes registrada en la ciudad de Santa Fe durante 2019 triplicó la media nacional, mientras que Rosario exhibió un índice apenas inferior pero tuvo un rebrote en los primeros 18 días de este año con 18 nuevos asesinatos, según estadísticas judiciales.



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un informe preliminar sobre homicidios dolosos en la provincia de Santa Fe durante 2019, que registró 337 víctimas contra 357 del año anterior, es decir, una reducción de 20 casos.



Sin embargo, la medición de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes -índice que se utiliza internacionalmente- revela que el departamento La Capital (Gran Santa Fe) alcanzó a 17,6, mientras que el departamento Rosario llegó a 13,1, cuando la media nacional fue de 5 casos.



De acuerdo al informe, la tasa media de la provincia de Santa Fe se ubicó en 2019 en 9,6 asesinatos intencionales cada 100 mil habitantes.



"El dato importante no solo es la cantidad de homicidios, porque la tasa está rondando 10 cada cien mil habitantes, que duplica la media nacional. Eso es un dato bastante grave", dijo a Télam el secretario de Política y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad provincial, Jorge Fernández.



La serie histórica de homicidios publicada por el MPA - que se inicia en 2002- muestra que 2006 fue el año con menos hechos, con 216 asesinatos.



En 2007 el número trepó a 292 y luego se mantuvo más o menos estable hasta que en 2013 -cuando estalló la disputa entre narcos en Rosario tras el crimen de uno de los jefes de la banda "Los Monos"- la cifra ascendió a 438 y un año después llegó al récord de 461 asesinatos intencionales.



Desde entonces, de acuerdo al informe oficial, las estadísticas muestra una reducción de homicidios hasta 2017 (304 casos) que luego rebota con los 357 de 2018 y los 337 registrados el año pasado.



"Está claro que el mayor problema que tenemos es que los datos están anclados ahí" con "una tasa de 10 homicidios cada 100 mil habitantes que duplica la media nacional y ni hablar de los estándares internacionales", sostuvo Fernández.



Otros datos significativos es que el 80 por ciento de los asesinatos de 2019 se concentraron en dos ciudades: Rosario y Santa Fe, mientras que los otros 17 departamentos de la provincia sólo explican el 20 por ciento restante y, en varios casos, muestra un solo asesinato en todo el año.



Fernández dijo a esta agencia que "el mayor problema es que está demasiado concentrado en Santa Fe y Rosario, que son problemas típicamente de territorios urbanos".



Y agregó que "aparecen otros factores que tienen que ver con la criminalidad asociada a la disputa de territorios, por grupos en algunos casos de narcotraficantes, que no operan en territorios no urbanos".



Si bien la última medición ubica a Santa Fe por encima de Rosario en cuanto a la tasa de homicidios, la principal ciudad de la provincia sufrió una ola de asesinatos en las dos primeras semanas de este año.



Jóvenes asesinados por sicarios, venganzas entre grupos enfrentados, el hijo de un policía condenado por complicidad con la narcobanda "Los Monos baleado cuando llegaba a su casa y un hombre que recibió un disparo en la cabeza mientras fumaba un cigarrillo en un balcón del casino local pusieron a Rosario en el centro de los problemas de seguridad pública nacional.



El jueves pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, firmó un convenio con el gobernador Omar Perotti para constituir un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior y fuerzas federales comenzaron a patrullar las calles de Rosario tras la ola de homicidios.



Para la nueva gestión del Ministerio de Seguridad santafesino, a cargo de Marcelo Saín, parte del problema para afrontar la crisis radica en una policía que no planifica sus acciones de prevención del delito y que cuenta con escasos datos objetivos y confiables para diseñar las políticas de seguridad pública.



"Nosotros necesitamos construir datos confiables, veraces y después todo lo que hagamos tenemos que evaluarlo para realizar las reformas y analizar si tienen eficacia", explicó Fernández.



El funcionario remarcó que "esto no existía en el Ministerio de Seguridad, que no generaba información. Por eso Saín dice que planificaban a ciegas".



"Uno de los problemas es que la policía de Santa Fe es absolutamente precaria, la herramienta que tenemos para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia es absolutamente precaria", afirmó el secretario.



Por último, apuntó que "con este nivel de formación policial y de organización incluso del mismo Ministerio tal como estaba planteado, no hay posibilidades serias de intentar resolver los problemas de seguridad pública".