Las emocionantes declaraciones de Lionel Scaloni tras el título

Tras un tenso enfrentamiento de 120 minutos, Lionel Scaloni celebró con entusiasmo el triunfo como bicampeón de la Copa América al frente de la Selección Argentina. Luego del encuentro que se disputó en el estadio Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, con la victoria de la “Albiceleste” tras un 1-0 ante el seleccionado de Colombia el originario de Pujato dedicó unas palabras ante lo vivido.

El entrenador de la Selección Argentina comenzó diciendo: “Mejoramos y merecimos ganar. El equipo no deja de sorprender, se repone a las dificultades en un partido muy difícil. Siempre dan un plus. Es muy gratificante verlos jugar y estoy muy agradecido por cómo se brindan. la mentalidad es un factor importante, pero si no jugás bien, no ganás. Fue un partido difícil, trabajado, por momentos tuvo situaciones de gol”.

“El equipo en cada momento supo qué hacer, aun cuando Colombia nos apretó, la mentalidad es importante, pero también hay que jugar. Fueron pensados porque creíamos que el equipo iba a mejorar. Creíamos que Lautaro iba a tener una y la iba a meter”. Sobre el goleador que fue suplente en este torneo, reconoció que “no estará contento conmigo y con razón, pero equivocados o no, pensamos que el equipo tenía que jugar así y estamos eternamente agradecidos”, continuó explicando Scaloni.

Más palabras de Lionel Scaloni

Además, el director técnico, Lionel Scaloni, expresó: “Lautaro fue mi 9 de siempre, y no ha jugado cuando tocó. Pero me demostró que es un goleador nato. Si no está contento, deja de lado cualquier cosa. Entra y deja todo por el equipo. Y eso no tiene precio. Le dio un aire diferente al equipo”. Sobre Di maría, agregó: “Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero hoy fue uno de los mejores, tuvo actitud para ir a presionar en todo momento del partido, cuando las piernas no daban empezó a correr como si tuviera 25 años. Eso te lo da la jerarquía que tiene”.

“Se fue, no hay manera de convencerlo, le dije que vamos a intentar que venga una vez a que se despida con su público, como merece”, afirmó el DT. Por otra parte, en cuanto a Lionel Messi, Scaloni subrayó: “No quería salir. Los compañeros ven eso, con treinta y pico de años quiere estar, no quiere dejar tirados a sus compañeros, aún estando en esas condiciones. Y el que entra, o el equipo, se multiplica, porque no está él. Tendría que tomar todo el mundo el ejemplo. Si no juega, se siente mal. Nació para estar en una cancha de fútbol”.