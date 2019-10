Las exportaciones de alimentos y bebidas subieron 10,4% en volumen en agosto

Las exportaciones de alimentos y bebidas aumentaron en agosto un 10,4% en cantidades y 1,6% en valor respecto al mismo mes de 2018, informó hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Durante el octavo mes del año se comercializaron cuatro millones de toneladas de alimentos y bebidas por un valor de US$ 2.385 millones. En base a estos números, en el acumulado entre enero y agosto de 2019 se produjo un aumento de 16,7% en cantidades y 0,4% en valor respecto al mismo período del año anterior, al llegar a 31,2 millones de toneladas y US$ 17.100 millones exportados, respectivamente. El ministro de la cartera agropecuaria, Luis Miguel Etchevehere, indicó que "trabajar con la mirada puesta en los mercados para que la producción argentina consolide su expansión en el mercado internacional implica aunar esfuerzos entre el sector público y el privado, implican largas series de intercambios entre los equipos técnicos para cumplir con los requisitos y certificados sanitarios con cada país". "Estamos orgullosos de esos esfuerzos que marcan el rumbo de una Argentina de puertas abiertas y competitiva en los mercados del mundo", concluyó Etchevehere. Los principales rubros que traccionaron el crecimiento medido en cantidad fueron carne bovina (46,6%); aceite de soja (36,2%); aceite de girasol (36,8%); salvado y residuos de cereales (36,9%); carne aviar (32,4%) y vinos (20,6%). Además, Agricultura destacó que otros productos que tuvieron incrementos importantes de cantidades exportadas fueron: malta (45,4%); otros maníes crudos (64,3%); preparaciones de papas (32,6%); azúcar de caña (156,1%); manteca (67,5%); otros productos lácteos (157,9%); jugo de naranja (285,2%); papa (65%); cereza (77,8%); frutilla (229,3%) y kiwi (140,6%). Los principales destinos de estos productos fueron China, India, Brasil, España, Vietnam, Estados Unidos, Chile, Argelia, Italia. Respecto de los alimentos regionales, representaron exportaciones por US$ 4.079 millones en el período enero-agosto 2019, cerca del 24% del total de alimentos y bebidas por un valor de tonelada exportada de US$ 1.363.