Las FARC pierden a un segundo miembro destacado y se profundiza la crisis del partido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La holandesa Tanja Anne Marie Nijmeijer, una ex guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció su decisión de abandonar el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común aludiendo "falta de sintonía con lo que se decide, discute o planifica".



Nijmeijer se convirtió así en la segunda persona que deja la formación esta semana tras la salida de Andrés Mauricio Zuluaga Rivera, alias "Martín Batalla".



Nijmeijer, conocida como Alexandra Nariño, explicó anoche en un comunicado su decisión de salir de las FARC alegando que "lleva años en un espacio sin sentirse sintonizada con las toma de decisiones, por lo que es hora de partir antes de convertirse en un obstáculo", citaron medios locales y las agencias de noticias Europa Press y EFE.



"Para mí, el partido ha mutado en algo que no puedo asimilar todavía y quizás nunca lo comprenda, pero de lo que sí estoy segura es que ya no encaja conmigo", expresó Nijmeijer, quien estuvo presente durante los diálogos de paz que las FARC y el gobierno de Colombia mantuvieron en La Habana.



La salida de Nijmeijer, que no contaba con un rol destacado dentro del nuevo partido de las FARC pero sí con un peso más que simbólico tras su experiencia como guerrillera, volvió a evidenciar las divisiones existentes dentro del seno de la organización, cuya rama política ya nació dividida tras la firma de los acuerdos de paz.



Quien también ha decido abandonar las filas del partido fue alias "Martín Batalla", uno de los antiguos guerrilleros que más hizo por la reinserción laboral de sus compañeros, como muestra el hecho de que fuera el creador de la cooperativa Confecciones La Montaña.



"Actualmente no me siento representado ni en sus posiciones oficiales, ni en su dirigencia y mucho menos en la forma en la que se han venido tomando ciertas decisiones", dijo esta semana Zuluaga Rivera, militante de las FARC desde 2005.



La disidencia de las FARC tiene como foco de sus críticas a la figura de Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko", como presidente del partido, cuya dirección está siendo cuestionada por supuestamente estar renunciando a algunos de los acuerdos sellados en el proceso de paz debido a la presión del gobierno del derechista Iván Duque.



Sus críticos le achacan, por ejemplo, cierta ambigüedad al abordar la detención en 2018 por narcotráfico del disidente guerrillero, Seuxis Paucías Hernández, alias "Jesús Santrich", por quien no quiso comprometerse en un primer momento.