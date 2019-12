Las Federación de Farmacias apoya rebajar los remedios y piden recomposición por el stock

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Representantes de la Federación Argentina de la Cámara de Farmacias (Facaf) apoyaron la medida del gobierno nacional por la cual se aplicará una rebaja del 8% en el precio de todos los medicamentos, pero pidieron una "recomposición" por el stock ya existente en los locales, se informó en un comunicado.



La Facaf mantuvo hoy una reunión con el Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, en donde la entidad requirió a las autoridades sanitarias una propuesta "para solucionar la situación del stock de medicamentos que adquirieron las farmacias de todo el país antes de la decisión de rebajar un 8% el precio de todos los medicamentos anunciado por el Ministerio de Salud".



En el texto se precisó que la iniciativa presentada por Facaf "busca evitar un perjuicio para el sector farmacéutico derivado de la situación de haber comprado los insumos a un costo por encima del que deberá venderse al público luego de esta medida que las entidades acompañan como un paliativo para la salud de la población".



Tras el encuentro, el presidente de Facaf, Miguel Ángel Lombardo, explicó que "estamos comprometidos en sostener la decisión del Gobierno que busca aliviar el esfuerzo de quienes necesitan adquirir medicamentos".



"Como integrantes del sistema de salud pública vemos positiva una medida que promueve la reducción de un 8% en el precio de venta al público y su congelamiento hasta el 31 de enero de 2020, como anunciaron las autoridades. Resulta necesaria para no perjudicar a quienes están atravesando situaciones de vulnerabilidad", dijo Lombardo.



En ese marco, la entidad propuso al Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud un "mecanismo que permita compensar esa baja sobre el stock existente de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos".



Lombardo entregó a Bonelli un documento que sostiene que "las farmacias no son formadoras de precios y una disminución directa en el Precio de Venta al Público (PVP) afecta directamente su rentabilidad".



"Esto ocurrió hace años atrás y se estableció un mecanismo que permitió atenuar en alguna medida este quebranto. Además, las ventas con mayor precio harán tributar en exceso a nuestros empresarios, cuando percibiremos un menor valor. Esta medida no debe permitir a la Seguridad Social efectuar ajustes de precios sobre prestaciones realizadas antes de la vigencia del acuerdo" que puso en marcha el Gobierno Nacional", apuntó.



La entidad propuso que "teniendo en cuenta que la participación del Instituto de Jubilados y Pensionados representa aproximadamente el 33% de la venta a la seguridad social; si la extrapolamos al 100% de la venta por seguridad social y mantenemos la proporción de la participación de cada laboratorio, nos acercaríamos a la incidencia del efecto de esta acción política, compensando a nuestras empresas con equidad".