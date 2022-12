Las fuertes palabras de Lionel Scaloni tras clasificar a octavos de final

Luego de vencer a Polonia por 2 a 0, Lionel Scaloni habló con la prensa y no se guardó nada. El entrenador de la Selección Argentina hizo foco en varios temas de relevancia, pero con mucha contundencia. De esa forma, sacó a la luz que es una "locura" jugar el sábado, teniendo en cuenta que será dos días después de cerrar la fase de grupos. Además, también tocó otras cuestiones importantes.

"Me parece una locura que salimos primeros y tenemos que jugar tan rápido los octavos de final. Fue un partido muy difícil pero lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un encuentro muy bueno, muy completo. A veces las cosas no se dan pero no dejar de buscar da sus frutos. Vimos que ellos no defendían del punto del penal hacia atrás, por eso buscábamos el centro atrás. Por suerte se nos dio", partió diciendo Scaloni.

Publicidad

Luego, el DT argentino expresó: "Al término del primer tiempo les dije que estábamos bien. Por derecha los ataques eran más fluidos y teníamos que intentarlo ahí. Se nos dio el gol al minuto del segundo tiempo y eso nos tranquilizó. Todos son partidos difíciles. A nosotros nos ganó Arabia y nadie lo esperaba. El fútbol hoy es partido a partido. Incluso jugando bien podés perder. El que piense que Australia será un partido fácil está equivocado".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos a nada, somos un equipo difícil que va a dar pelea. No corresponde pensar que por ganar hoy vamos a ser campeones. Este equipo juega de una manera y no íbamos a cambiar por perder un partido", sentenció Lionel Scaloni. Sin duda alguna, el plantel argentino está más esperanzado que nunca en estos momentos.

Lionel Scaloni no fue el único que habló

"Creo que por fin encontramos lo que somos. Lo veníamos buscando. El triunfo contra México le dio tranquilidad al equipo y contra Polonia volvimos a pensar en nosotros y en que tenemos que ganar los partidos. Siempre jugamos los partidos de esa manera cuando empezó Scaloni y hoy se jugó de esta manera. Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo no se cayó y salió fortalecido de ese error mío. Estábamos convencidos que íbamos a ganar y sacar adelante. Este es un grupo que los que entramos sabemos que tenemos qué hacer. Hay fortaleza", expresó Lionel Messi en zona mixta.