Las Guerreras K-Pop vuelven en 2026 a San Juan y llegan al Teatro Sarmiento

El Teatro Sarmiento de San Juan albergará un singular fenómeno escénico con la presentación de "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios". Este musical original, que fusiona la energía del K-Pop con una narrativa de fantasía y un gran despliegue visual, ofrecerá una función el domingo 19 de abril de 2026 a las 17:00 horas. La obra, apta para todo público, plantea un universo donde la música se convierte en el campo de batalla entre la autenticidad y las fuerzas de la oscuridad.

La Trama: una batalla por el alma humana

La historia sigue a un grupo femenino de K-Pop en la cumbre de su éxito, cuya trayectoria se ve desafiada por la aparición de "Los Saya Boys", un misterioso conjunto presentado como demonios musicales. El conflicto central gira en torno a la conquista de la humanidad: las protagonistas defienden la conexión y la alegría genuinas, mientras que los antagonistas pretenden ejercer control mediante un sonido hipnótico. A través de coreografías de alto impacto, secuencias de combate cargadas de efectos y momentos de humor, el espectáculo evoluciona hacia una reflexión sobre la amistad, la aceptación y el poder transformador de la unión.

Publicidad

Una producción para los sentidos

El montaje se caracteriza por una producción integral diseñada para una experiencia inmersiva. La banda sonora original, creada específicamente para la obra, oscila entre temas pop enérgicos y composiciones más oscuras e hipnóticas. Este componente auditivo se complementa con una coreografía precisa y sincronizada, ejecutada por un elenco de bailarines profesionales. Visualmente, la obra se apoya en proyecciones, diseño lumínico atmosférico y utilería fantástica para crear una transición constante entre el deslumbrante mundo del espectáculo y la dimensión amenazante de los antagonistas.

Información útil para la función

La función tendrá lugar el domingo 19 de abril de 2026 a las 17:00 horas en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34, en San Juan Capital. Las puertas se abrirán 40 minutos antes del inicio. El espectáculo tiene una duración aproximada de 120 minutos y es apto para todo público, abonando entrada los menores a partir de los dos años.

El teatro cuenta con un espacio reservado para sillas de ruedas. Para su uso, es requisito presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al ingreso. Los acompañantes deberán adquirir sus entradas en la boletería física del teatro. Los precios en preventa son de $25.000 para Platea Baja y $23.000 para Pullman. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de ventas tuentrada.com.

Publicidad

"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" se presenta como más que un espectáculo de entretenimiento familiar. Al integrar una trama de fantasía con el lenguaje universal de la música pop, la obra aborda, de manera accesible, temas contemporáneos como la resistencia ante la homogenización, la afirmación de la identidad y la fuerza de la comunidad. Así, el musical ofrece no solo una experiencia vibrante de color y ritmo, sino también una narrativa inspiradora que celebra la valentía de ser uno mismo y el poder del colectivo.