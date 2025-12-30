A un año del fallecimiento de Jorge Lanata, figura central del periodismo argentino, sus hijas Bárbara y Lola brindaron un testimonio revelador en el documental de Resumido titulado “Lanata, el incorrecto: el periodista que rompió todas las reglas”.

En esta producción, ambas profundizaron en la compleja dinámica familiar que se desencadenó durante la internación del conductor en el Hospital Italiano, un centro de salud donde, según indicaron, él nunca se había atendido previamente,.

Bárbara Lanata fue la más crítica al describir el clima vivido en el hospital, afirmando que “empezaron a pasar cosas raras en la internación”. Según su relato, el foco del conflicto fue la gestión de la lista de personas autorizadas para ingresar a ver a su padre.

“Al principio solo se nos autorizó a nosotras dos para entrar”, explicó Bárbara, señalando que esta restricción dejó fuera a las madres de las dos hijas, a su asistente personal —quien gestionaba los temas médicos— y a su mejor amiga, Margarita.

Respecto al papel de la viuda del periodista, Elba Marcovecchio, Bárbara fue directa al señalar que ella tomó el control de la situación amparada en su rol legal: “Fue ‘soy la cónyuge, decido yo’, y ahí dijo quiénes entraban”. Sobre el vínculo personal con la abogada, Bárbara sentenció: “Siempre hubo problemas. Yo, por lo menos, no tuve relación”.

Por su parte, Lola Lanata aportó una perspectiva distinta, aunque reconoció que existieron tensiones. Ella describió su relación con Marcovecchio como “un poco más cordial” y subrayó un factor diferencial en su convivencia diaria: “Yo vivía con mi papá”.

Estas revelaciones exponen las fisuras íntimas que marcaron los últimos meses de vida del periodista, en un contexto donde las decisiones médicas y afectivas terminaron por dividir al entorno más cercano de Lanata mientras atravesaban su enfermedad y posterior despedida.