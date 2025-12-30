Departamentales > Detallado
Servicios municipales con horarios especiales por Año Nuevo en Rawson
POR REDACCIÓN
Con motivo de los festejos de Año Nuevo, la Municipalidad de Rawson informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse con anticipación.
En lo que respecta a la recolección de residuos, el servicio se brindará el 31 de diciembre en horario reducido, de 7 a 13 horas, mientras que el 1 de enero no habrá prestación del servicio. Desde el municipio solicitaron a la comunidad respetar los horarios establecidos para evitar acumulación de residuos en la vía pública.
Por su parte, el Cementerio Municipal permanecerá abierto ambos días, en el horario de 8 a 18 horas, permitiendo el acceso de vecinos que deseen realizar visitas durante las celebraciones de fin de año.
En cuanto a los trámites administrativos, el 31 de diciembre se atenderá de 8 a 18 horas, mientras que el 1 de enero la atención será de 8 a 13 horas. En tanto, el Palacio Municipal no tendrá actividad durante ninguna de las dos jornadas.
Respecto a la actividad comercial, los comercios de Rawson atenderán el 31 de diciembre en horario corrido, de 9 a 17 horas, y permanecerán cerrados el 1 de enero. A su vez, el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas funcionará con normalidad el último día del año y no abrirá sus puertas durante el primer día de 2026.
Finalmente, el Municipio recordó que Lito, el asistente virtual, se encuentra disponible las 24 horas, todos los días, para consultas o reclamos a través de WhatsApp al 264 570 2020, brindando atención permanente a los vecinos.