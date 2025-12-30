Con motivo de los festejos de Año Nuevo, la Municipalidad de Rawson informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse con anticipación.

En lo que respecta a la recolección de residuos, el servicio se brindará el 31 de diciembre en horario reducido, de 7 a 13 horas, mientras que el 1 de enero no habrá prestación del servicio. Desde el municipio solicitaron a la comunidad respetar los horarios establecidos para evitar acumulación de residuos en la vía pública.

Por su parte, el Cementerio Municipal permanecerá abierto ambos días, en el horario de 8 a 18 horas, permitiendo el acceso de vecinos que deseen realizar visitas durante las celebraciones de fin de año.

En cuanto a los trámites administrativos, el 31 de diciembre se atenderá de 8 a 18 horas, mientras que el 1 de enero la atención será de 8 a 13 horas. En tanto, el Palacio Municipal no tendrá actividad durante ninguna de las dos jornadas.

Respecto a la actividad comercial, los comercios de Rawson atenderán el 31 de diciembre en horario corrido, de 9 a 17 horas, y permanecerán cerrados el 1 de enero. A su vez, el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas funcionará con normalidad el último día del año y no abrirá sus puertas durante el primer día de 2026.

Finalmente, el Municipio recordó que Lito, el asistente virtual, se encuentra disponible las 24 horas, todos los días, para consultas o reclamos a través de WhatsApp al 264 570 2020, brindando atención permanente a los vecinos.