Nacieron trillizos: la emoción de la mamá y la elección de sus nombres

La provincia de Córdoba vivió un momento de alegría y emoción con la llegada de tres nuevos integrantes a una familia de Cruz del Eje. En la Maternidad Provincial, Lorena dio a luz a trillizos: dos varones y una niña, que recibieron los nombres de Emir, Elías y Emily.

La elección de los nombres responde a una referencia bíblica, según explicó la madre, quien destacó la importancia de la fe durante todo el embarazo.

La noticia del embarazo múltiple surgió en la primera ecografía, a las 12 semanas, y llevó a que Lorena fuera derivada a la Maternidad Provincial debido al riesgo que implicaba el embarazo. Desde la semana 14, el equipo médico realizó un seguimiento constante para garantizar la salud de la madre y los bebés. Según detallaron los profesionales, la internación fue programada y se realizó un control estricto para evitar un parto prematuro, sin que se presentaran urgencias.

Según informó El Doce TV, el parto se realizó mediante cesárea, con cada nacimiento registrando su momento particular: Emir nació a las 14:01, Elías a las 14:03 y Emily a las 14:05.

Los tres bebés fueron trasladados a la unidad de Neonatología para recibir los cuidados necesarios y permanecen bajo supervisión médica, mientras la familia espera el momento de regresar a Cruz del Eje.

Lorena, quien ya es madre de un niño de siete años, señaló que contará con el apoyo de su familia cercana, incluyendo su madre, hermanas y tía, para atender a los tres recién nacidos. “Al principio me preocupé porque dije qué voy a hacer con tres bebés, pero si Dios me mandó tres es por algo, es porque voy a poder”, expresó la madre, que vive la llegada de Emir, Elías y Emily rodeada de contención y amor.

El nacimiento de los trillizos representa un momento especial para la familia y la comunidad, y resalta la labor del equipo de salud que acompañó cada etapa del embarazo y el parto, asegurando la atención de alta calidad en la provincia de Córdoba.