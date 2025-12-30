Un juez penal de Tucumán sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield que estaban acusados en una causa por presunto abuso sexual, al entender que “el hecho no constituye delito” y absolverlos en la causa.

La resolución fue dictada este martes por el magistrado Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, en las últimas horas del año judicial.

Los jugadores involucrados son Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, quienes habían sido denunciados por una mujer tras un episodio ocurrido después de un partido entre Vélez y Atlético Tucumán.

La denuncia colectiva había sido radicada en la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual N° 1, donde la víctima afirmaba haber sido abusada por los cuatro exjugadores.

Si bien el juez consideró que no existieron elementos suficientes para sostener la acusación, la querella anunció que apelará la decisión ante una instancia superior, lo que podría mantener viva la causa.

El caso había tenido un fuerte impacto mediático y judicial desde su inicio, con detenciones y medidas de detención preventiva en 2024 durante la etapa de instrucción.

Con este sobreseimiento, los imputados quedan desligados de los cargos formulados en esa causa, aunque la apelación anunciada por la querella podría llevar el caso a una revisión en instancias superiores.