Este martes 30 de diciembre se realizó la presentación oficial de la XXXII edición del Mundialito del Club Atlético Trinidad, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni. El evento contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y representantes de la comunidad futbolística local.

Entre los invitados destacó Fabricio Pérez, jugador sanjuanino surgido de las inferiores de Trinidad y actualmente integrante del plantel profesional de Estudiantes de La Plata. Durante la presentación, Pérez expresó su alegría por estar presente: “Muy contento de estar acá. Para mí es muy importante el club, tanto como lo es la Liga Sanjuanina. Creo que aprendí muchísimas cosas y por eso me llevó a donde estoy ahora. Muy agradecido con el club y con toda la Liga Sanjuanina”.

También asistieron al acto Bastián Vega y Ramiro Mansilla, futbolistas sanjuaninos formados en Trinidad que hoy integran las inferiores de Estudiantes de La Plata. Por el lado institucional, participaron el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre; y el titular del Club Trinidad, Martín Riveros.

El Mundialito 2026 se disputará entre el 4 y el 10 de enero, con la participación de más de 40 clubes locales, nacionales e internacionales, distribuidos en siete categorías y en cuatro sedes distintas. Se espera la participación de más de 3.000 pequeños futbolistas, consolidando al torneo como uno de los eventos deportivos infantiles más importantes de la región.

La presencia de Fabricio Pérez y otros jugadores surgidos en Trinidad subraya la relevancia de la formación en clubes locales y el impacto que tiene en la trayectoria de los futbolistas, inspirando a las nuevas generaciones que tomarán protagonismo en el torneo de verano.