La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa implementando medidas de ordenamiento vial con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar la seguridad tanto de conductores como de peatones. En ese marco, se establecieron nuevos sentidos únicos de circulación en calles estratégicas del ejido urbano.

Uno de los cambios ya se encuentra vigente y corresponde a calle Ameghino, que pasó a tener sentido único de sur a norte en el tramo comprendido entre avenida José Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, según lo dispuesto por la Ordenanza Nº 14.173.

Para la correcta aplicación de la medida, el municipio realizó la demarcación vial correspondiente y colocó la cartelería reglamentaria, incluyendo señales de “Sentido Único” y “Contramano” en calles transversales, además del reordenamiento de estacionamientos, ochavas y rampas peatonales.

En tanto, desde la tarde de este martes 30, comenzará a regir el sentido único de sur a norte en calle Pueyrredón, en el tramo comprendido entre Remedios de Escalada de San Martín y calle 9 de Julio, conforme a la Ordenanza Nº 14.179.

En este sector, personal municipal llevará adelante las tareas de señalización y demarcación horizontal y vertical, a fin de garantizar una circulación ordenada y reducir riesgos para quienes transitan por la zona.

Desde el municipio solicitaron a vecinos y conductores prestar especial atención a la nueva señalización y respetar las normas de tránsito, destacando que estas medidas buscan una movilidad más ágil, segura y eficiente en las arterias intervenidas.