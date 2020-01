Las noches de Telefe con personajes cenando una "Divina comida"

La versión argentina del formato británico con 15 años de historia “Come Dine with Me”, que Telefé estrenará el lunes a las 23.15 bajo el nombre de “Divina comida”, reunirá a participantes como Lizy Tagliani, Gerardo Rozín, Jorgelina Aruzzi, Fabián Cubero, Federico Bal, El Polaco, Nicole Neumann, “Chino” Leunis, Guillermo Coppola, “Pichu” Straneo y Charlotte Caniggia.



La dinámica del programa que ha tenido versiones en Estados Unidos, Alemania, Malasia, Croacia, España, Francia, Brasil y Chile, entre unos 40 países, reúne cada semana a cinco personas que rotan en sus roles de cocineros y comensales, definiéndose en el quinto envío de cada saga quién ha sido el mejor anfitrión.



El estreno local de esta iniciativa que parece incursionar a su modo en el espíritu imperante en “Podemos hablar”, el espacio sabatino creado por Andy Kusnetzoff, tendrá su primer elenco integrado por Guillermo Coppola, Lizy Tagliani, Fede Bal, Sol Pérez y Georgina Barbarossa.



“Me preparé para sacarme todos los prejuicios y conocer a todos en un marco que es como una competencia amable”, arriesgó Leandro “Chino” Leunis en charla con Télam.



El animador y locutor que condujo “Morfi, todos a la mesa”, compartirá sus noches en “Divina comida” con El Polaco, Jorgelina Aruzzi, Charlotte Caniggia y Jey Mammon.



Leunis sostuvo que la propuesta del ciclo “tiene una enorme vitalidad porque una cena entre amigos siempre es única y eso es algo que se replica aunque no nos conozcamos entre nosotros”.



Conocedor del mundo audiovisual que también transitó como modelo, comentó que “en su momento vi distintas versiones internacionales de este formato, pero la energía que se genera en cada encuentro es única e intransferible”.



Sobre su experiencia puntual, Leunis confió: “me gusta cocinar y me encanta recibir gente en casa. Además esa noche sumé como aporte la presencia de mi hermano Nahuel que vino a hacer magia”.



Más allá de este paso puntual por el elenco coral de “Divina comida”, quien condujo “Laten argentinos” adelantó que para este 2020 “cuento con muchos proyectos. Uno de ellos es para un programa de entretenimientos que saldría en marzo a través de Telefe”.



Por su parte, el humorista “Pichu” Straneo es miembro de una mesa a cuyo alrededor también se sientan Sofia Jujuy, Gerardo Rozin, Vicky Xipolitakis y Fabián “Poroto” Cubero.



“La propuesta de 'Divina comida' es muy buena porque es un formato que tiene de todo”, opinó el cómico uruguayo, de 52 años, en diálogo con Télam.



Al fundamentar esa apreciación sobre el ciclo, resaltó que “esa variedad se da a partir de reunir a cinco personas diferentes con intereses y vidas distintas”.



“En mi caso, pude conocer más y mejor a gente que tenía de vista en los pasillos del canal. Además me reencontré con Vicky que se hizo con nosotros en 'Peligro, sin codificar' y me salió un poco el cholulo de los futbolistas al compartir días con el 'Poroto' Cubero”, detalló.



Straneo confesó que lo más traumático de su participación en el show “tuvo que ver con cocinar. Soy un desastre total pero me esforcé y sumé la ayuda de un profesional”.



En cambio, el intérprete aceptó que la utilización del humor es una herramienta facilitadora de ese tipo de encuentros y dijo que “continuamente estoy mechando chistes pero sin caer pesado ni convertirme en un infumable”.



El entusiasmo ante este paso televisivo no disimuló la vigente congoja por la salida del aire (a fines de octubre) del espacio de humor que Diego Korol encabezó durante 11 temporadas y, ante ello, lamentó que “lo de '...sin codificar' quedó ahí y no sabemos nada. Fue un final poco común y hay que adaptarse pero es una lástima que no pueda hacerse humor en televisión con el argumento de que son programas caros”.