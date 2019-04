Las pintadas y graffitis siguen y hay bronca en Jáchal

En contacto con el colega Rafael Aravena, del diario digital Actualidad Jachallera, contó que por estas horas en Jáchal hay mucha bronca y preocupación por esta práctica que se está haciendo costumbre en el Norte y que está afectando a privados y a espacios públicos.

“Hace unos día fue el comercio de lencería, ahora el quiosco y nos dicen que también un colectivo de la empresa Autotransporte San Juan”, informó Aravena “Algunos quieren defender estas pintadas como expresión artística, pero la mayoría la condenan y la definen como vandalismo”.

Investigando sin cámaras

Ante esta situación, la comisaria de Jáchal informó que ya se inició una investigación al respecto para dar con el o los autores del hecho. No obstante, y ante el requerimiento de los colegas jachalleros sobre las pruebas que puedan aportar las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos del departamento; los efectivos policiales dijeron que las cámaras desde hace un tiempo no están funcionando. Pequeño gran detalle que desalienta no solo la investigación, sino también la expectativa de encontrar los responsables.

Tal como muestran las fotos, esta vez las paredes del quiosco ubicado en la plaza principal del departamento fue la víctima. Pero, y según contó Aravena, las pintadas se repiten en los asientos de plaza, en los frentes de viviendas, comercios, persianas metálicas, e incluso en un colectivo de la empresa de Autotransporte San Juan.