Las respuestas más insólitas de los sanjuaninos que violaron la cuarentena

Lejos de resultar gracioso, algunos sanjuaninos que no respetaron el aislamiento social obligatorio dictado por el Gobierno nacional para evitar el avance del coronavirus apelaron a respuestas insólitas para tratar de justificarse.

El subsecretario de Seguridad Abel Hernández contó a DIARIO HUARPE cómo actuaron muchos para no quedar detenidos o esquivar las multas que contempla la ley.

-"Anótenos como uno solo, porque siempre salimos juntos”, contestó el martes una pareja en la Plaza Aberastain. Dijeron que iban a hacer compras.

-Una de las excusas que más se repite de gente que va caminando por la vía pública es “Voy a la farmacia”. El problema es cuando los efectivos policiales advierten que no hay ninguna farmacia en 2 kilómetros a la redonda.

-Un hombre detenido en 9 de Julio se excusó diciendo que era chacarero y estaba trabajando. Las autoridades de control no le creyeron porque bajo el brazo llevaba una botella de fernet y otra de Coca Cola.

-“Si no salgo, me muero”, dijo un ciclista en los últimos días. Ha sido una frase común hasta ahora, con la variante "Si no salgo, me vuelvo loco". Según Hernández, muchos son conscientes de la violación pero salen igual porque no soportan el encierro.

-Una pareja justificó la salida de su casa porque quería pasear al perro... pero estaban a unas 40 cuadras de donde viven.

-Un grupo de jóvenes fue sorprendido en la calle durante la madrugada. Dijeron que iban a trabajar, aunque al recibir más preguntas terminaron confesando: venían de una juntada con amigos.

-En un operativo, un hombre y una mujer que iban en auto fueron interrogados de manera separada y se terminaron contradiciendo. Él dijo que iban a la farmacia y ella, a cuidar a un familiar enfermo.

-Un camionero justificó la circulación en su vehículo por el departamento Albardón diciendo que iba a su casa, que estaba a un par de cuadras. La policía verificó que vivía bastante más lejos: en Angaco.

-“No sabía nada, no tenía idea de que no puedo salir de mi casa”. El funcionario explicó que quienes dan esa explicación no zafan: "Hay un bombardeo permanente de información acerca de la cuarentena y no es creíble que no estén al tanto”.

Hasta el martes eran 80 los sanjuaninos detenidos por no respetar la cuarentena. Los primeros 73 se empezaban a juzgar desde este miércoles en Flagrancia.

El delito que les imputan está tipificado en el artículo 205 del Código Penal, que fija una pena de 6 meses a 2 años de prisión para los que incumplen “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. A muchos les endilgan, además, el 239, que establece 15 días a un año de cárcel por resistencia a la autoridad.

Eso no es todo. El Ejecutivo provincial anunció que, por la vía administrativa, aplicará duras multas a quienes no respeten el aislamiento. El castigo va entre los 40.000 y los 150.000 pesos.