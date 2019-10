Las sedes del Registro Civil entrerrianas abren hoy para entregar DNI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Las sedes del Registro Civil en Entre Ríos permanecerán abiertas hoy hasta las 18 para que los ciudadanos puedan retirar sus Documento Nacional de Identidad (DNI) para votar en las elecciones generales nacionales, informó ese organismo.



Los centros de Documentación Rápida de Paraná, ubicados en calle Dean Álvarez; en la Escuela Hogar "Eva Perón" y en el barrio San Agustín, también brindarán atención al público durante la jornada electoral.



Podrán retirar su DNI quienes se presenten con la constancia del trámite que se ha iniciado o, en su defecto, si ésta se ha extraviado, la exposición policial.



Desde el ente comunicaron que serán válidos para sufragar el nuevo DNI tarjeta, las libretas Celeste, Verde, Cívica o Enrolamiento, aún cuando contenga la leyenda "No válido para votar".



En ese sentido, señalaron que se podrá votar con el DNI "si es la misma versión con la que figura en el padrón o con una posterior", y manifestaron que los mayores de 70 años no tienen obligación de renovar el documento.



"No se considera probatorio de la identidad del elector ningún comprobante de documento en trámite", precisaron.