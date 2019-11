Las series de la nueva plataforma Apple TV+ tendrán segunda temporada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres de las cuatro series más fuertes con las que lanzó la semana pasada la nueva plataforma Apple TV+, “See”, “Dickinson” y “For All Mankind” tendrán una segunda temporada, informaron hoy medios especializados estadounidense



Estas series se suman a “The Morning Show”, drama sobre la trastienda de un programa informativo de la TV estadounidense protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, que también estrenó el último viernes y que ya tenía asegurada su segunda entrega de diez episodios para 2020.



Importantes presupuestos, repartos plagados de figuras de Hollywood e historias llamativas son las tres patas de las nuevas ficciones con las que Apple TV+ apuesta a atraer público a su plataforma digital.



Junto a “The Morning Show”, “See” es una de las series de mayor nivel de producción.



Creada por Steven Knight (“Peaky Blinders”) y estelarizada por Jason Momoa y Alfre Woodward, la serie es un drama de ciencia ficción postapocalíptico ambientado en un futuro de la Tierra en el que los pocos seres humanos sobrevivientes perdieron el sentido de la vista.



Dos gemelos nacen con el poder de ver y, como en este nuevo mundo es considerado una herejía producto de brujerías, su vida corre peligro.



En tanto, “For All Mankind” es una serie de ciencia ficción que parte de una ucronía: ¿qué hubiera pasado si la Unión Soviética, y no Estados Unidos, hubiera sido la primera potencia en pisar la Luna? ¿Cómo hubiera reaccionado Estados Unidos y cómo hubiera continuado la carrera espacial?



La serie es protagonizada por Joel Kinnaman y su primera temporada tendrá diez episodios de una hora.



En tanto, “Dickinson” es una comedia negra de época protagonizada por Hailee Stenfield en el rol de la poeta estadounidense Emily Dickinson, quien vivió entre 1830 y 1886 en Massachusetts, en la región de Nueva Inglaterra.



La plataforma de streaming del gigante tecnológico fundado por Steve Jobs inició funciones el viernes pasado con un pequeño pero potente catálogo de contenidos propios, que irá ampliándose en los próximos meses con la intención de competir con Netflix, Amazon y la próxima a estrenarse Disney+, entre otras.



A diferencia de Netflix, Apple TV+ no estrenó la temporada completa de sus dramas “The Morning Show”, “See” y “For All Mankind”, sino sólo los primeros tres episodios.



A partir de hoy, y en lo que es una revalorización de la modalidad de emisión histórica en el formato televisivo, se estrenará un episodio nuevo por semana.