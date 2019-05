Las tapas de inspección cloacal, una trampa vehicular en el barrio Centinela

El problema se presenta en las calles internas del barrio Centinela y en otras del UDAPIII. Es que la obra de repavimentación pasó por el lugar y dejó en todas las esquinas "clavelitos":

Tal como muestran las fotos, las tapas de registro del sistema cloacal quedaron por debajo del nuevo pavimento; y las zonas se transformaron en pozos de alta profundidad y peligrosidad.

En la recorrida DIARIO HUARPE pudo detectar que las profundidades de los pozos varían desde los 5 a los 15 centímetros.

Los conductores de los vehículos que no advierten el problema (porque para colmo no tienen ninguna señalización), muerden los dientes. Y no es para menos, ya que el golpe de los amortiguadores es fortísimo y el impacto hasta ha llegado a romper trenes delanteros.

“Yo tengo un Peugeot 205 y todos los días paso por el lugar”, contó uno de los denunciantes “hasta que un día no tuve opción de esquivar uno de los más grandes que está a unas cuadras de acá, y rompí la homocinética”.

Mientras DIARIO HUARPE estuvo en el lugar, presenció tres momentos de impacto y según los vecinos, esta es una constante.

“Los que la pasan peor son los motociclistas” dijo otro vecino “porque el golpe es fuerte y si no va preparado corren el riesgo de caídas”, y luego agregó “por suerte hasta ahora no ha pasado a mayores, pero si no lo arreglan la historia puede ser otra”.

Los vecinos ya han hecho los reclamos al municipio y a OSSE pero entre ellos se tiran la pelotita y nadie se hace cargo.