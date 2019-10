Lascurain pidió ser absuelto en el juicio por la causa Río Turbio y el 18 de octubre habrá veredicto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex titular de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain pidió hoy ser absuelto en el juicio que se le sigue por supuesto desvío de 50 millones de pesos que iban a destinarse a la construcción de una ruta en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), cuyo veredicto se conocerá el próximo viernes 18 de octubre. "Es la primera vez que estoy en una situación como esta", se lamentó Lascurain en extensas últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio que se le sigue por supuesto "peculado". El empresario dueño de la firma Fainser reclamó ser absuelto al hablar durante más de 15 minutos, en el que calificó como el "más importante de todos y seguramente el más difícil" de todos sus discursos públicos. "Confío en la justicia argentina, niego los cargos y confío en que seré absuelto", concluyó luego de repasar la trayectoria de su empresa y la suya como dirigente de la UIA. Sobre Fainser, sostuvo que su firma tiene "tecnología e ingeniería" con la que pudo haber construido el camino de 7 kilómetros por el que cobró en 2015 un adelanto de 50 millones de pesos que no fue reintegrado. Al respecto, señaló que nunca se le notificó que no se habían iniciado las obras y que envió cartas documento que fueron respondidas un año después, donde le comunicaron que no había fondos para el trabajo. Lascurain recordó que fue vicepresidente de la UIA hasta mayo último, cuando se renovaron autoridades. "Esta situación y la de los cuadernos originó que ofreciera la renuncia, y me dijeron que no", recordó. Lascurain es juzgado junto al ex interventor de YCRT y ex intendente de Río Turbio actualmente detenido Atanasio Pérez Osuna, el ex coordinador general Miguel Angel Larregina, el ex asesor Juan Vargas y el diputado provincial Horacio Mazu. El Tribunal escuchó las últimas palabras de todos, salvo las de Pérez Osuna, programadas para el próximo viernes 18, a las 9.30, luego de lo cual ese mismo día se emitirá veredicto en el juicio que se desarrolla en el Palacio de Justicia porteño. Según la acusación, se pagaron los 50 millones de pesos "sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A. a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre, y el restante el 9 de diciembre de 2015". La fiscalía de juicio, a cargo de Fabiana León, pidió una condena de 4 años y 6 meses de prisión para Lascurain, Pérez Osuna y otros acusados. Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero darán su veredicto el viernes 18. La causa central por fraude en Río Turbio en la que está detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido ya fue también enviada a juicio y actualmente hay un conflicto entre dos Tribunales, el 7 y el 1, relativo a cuál le corresponde realizarlo.