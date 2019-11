Laura Alonso debe presentarse hoy a indagatoria en causa sobre Aranguren

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, deberá presentarse hoy, a las 11, a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Luis Rodríguez en una causa que investiga un supuesto encubrimiento del organismo al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex accionista de la empresa Shell.



Alonso está convocada en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro luego de haber pedido una postergación a la cita inicial, fijada para el 21 de noviembre pasado, explicaron fuentes judiciales.



La funcionaria está imputada en la misma investigación en la que ya fue indagado Aranguren, vinculada a presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública" cuando este último ejercía como ministro.



Alonso quedó vinculada al caso sospechada de no haber impulsado desde la OA una investigación al respecto, pese a que había recibido una denuncia.



La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".