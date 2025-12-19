En el marco de la gran final del Sanjuanino Solidario 2025, la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, se refirió al significado profundo de la solidaridad y destacó el rol de las políticas públicas como una expresión de compromiso social a gran escala. En una entrevista concedida durante el evento organizado por GRUPO HUARPE, la funcionaria articuló una visión que trasciende la mera asistencia y se arraiga en la empatía y la disposición personal.

Para la ministra, el acto solidario fundamental reside en el reconocimiento del otro. “Celebro que se reconozca a las personas que hacen acciones solidarias, la empatía, pensar en el otro”, expresó Palma. Sin embargo, fue más allá al definir un principio rector: “Solidaridad, por supuesto, no es dar lo que nos sobra, sino compartir”. Según su perspectiva, el valor más destacable de quienes participan en iniciativas como las finalistas del certamen es la entrega de un recurso irrecuperable: “lo más valioso que comparten todas estas personas es su tiempo y parte de su vida privada, que la dedican en los tiempos libres a ayudar a otros”.

Publicidad

Educación como pilar

Al ser interpelada sobre las acciones solidarias impulsadas desde el Ministerio de Gobierno durante el año, la entrevista derivó hacia una política emblemática: la implementación del boleto escolar gratuito. La ministra enmarcó esta medida no como un acto aislado, sino como una política de estado con visión de futuro. “Espero que trascienda cualquier gobierno que venga”, afirmó con convicción, “porque realmente es el apoyo a la educación; es que ningún chico se quede sin la posibilidad de ir a estudiar”.

Palma amplió el concepto al recordar otras iniciativas que, desde su óptica, nivelan oportunidades y son expresión de solidaridad institucional. Mencionó específicamente “la entrega de las netbook en su momento, que realmente equipara en posibilidades a chicos de todos los sectores de la provincia para poder acceder tanto al conocimiento como a la tecnología”. De esta manera, vinculó el acceso a la educación y a la tecnología con un principio de justicia social y equidad, presentándolos como una forma tangible de construir solidaridad desde el Estado.