Laura Zuleta, la primera mujer trans del país en trabajar en Vialidad Nacional: "Jamás imaginé tener un trabajo formal"

El domingo 1 de agosto, Laura Zuleta, una mujer transexual de 38 años, no pudo dormir. No le preocupaba que al otro día le faltara el plato de comida, una constante en su vida hasta esa noche. Era la combinación de miedo y felicidad la que no la dejaba descansar, ya que al otro día se tenía que presentar a su primer trabajo formal. La sanjuanina se convirtió en la primera persona trans de Argentina en trabajar en Vialidad Nacional.

Con la premisa de que el trabajo dignifica, Laura pasó toda su vida adulta en busca de uno formal, pero siempre le cerraban las puertas por su identidad de género. Para poder sobrevivir tenía que desempeñarse como peluquera y vender ropa interior, aunque ninguna de esas tareas le daba felicidad, ni tranquilidad. A diario sentía preocupación por no tener un sueldo fijo que le permita pagar sus impuestos o comprar alimentos.

Quería salir de esa situación, por lo que presentaba currículums de forma seguida. Sin embargo, en todas las entrevistas era rechazada por su aspecto físico. Aun así, nunca se dio por vencida. Siguió en la búsqueda hasta que un día un amigo de ella le avisó que en Vialidad Nacional tenían una vacante para una persona trans.

En 2020 Vialidad creó una Unidad de Gestión en Políticas de Género y Diversidad para garantizar la inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgenero. Meses después, al promulgarse la Ley 14.783 de cupo laboral trans, la entidad abrió la posibilidad de contratar a 54 trabajadores a nivel nacional y San Juan fue la primera provincia en hacer el llamado, al que Laura respondió.

La entrevista le devolvió esperanza que creía pérdida y ahora recuerda con emoción. “Después de hablar conmigo me dijeron que era una posibilidad, nada seguro, pero tener una oportunidad real me hacía tener fe y sentirme bien”, contó Laura a DIARIO HUARPE.

A los días llegó la llamada que había esperado durante toda su vida adulta. Al narrar cómo fue cuando le dieron la noticia de que obtuvo el empleo en Recursos Humanos su voz se acelera, quizás porque siente lo mismo que en ese instante: “Cuando me dijeron que era un hecho me emocioné muchísimo y no lo podía creer. ¿Un empleo formal? Jamás lo imaginé. Era un sueño que se volvió realidad”.

Este mes empezó en su primer empleo formal. Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Su vida se detuvo para empezar de nuevo al ingresar a Vialidad Nacional por primera vez e ir a su escritorio. Admite que no sabía con qué se iba a encontrar, pero también que sus preocupaciones desaparecieron cuando sus compañeros, compañeras y jefe la hicieron sentir “querida, respetada y valorada”, tres adjetivos que solo una vida signada por el dolor, la discriminación y la lucha puede resaltar.

Laura es una persona fuerte y de presencia firme, pero su entereza se rompió por breves segundos cuando recordó la batalla colectiva que hay detrás de su sueño cumplido. Quiere llorar y dejarse llevar, no obstante, no se lo permite, porque siente que se lo debe a su comunidad. Como puede, con los ojos llorosos y la boca temblorosa, expresó: “La sociedad te impone que tenés que ser de esta manera y si no lo sos no encajás. Por años se nos ha negado el acceso a trabajos, vivienda, y estudios. Por eso esto es algo importantísimo y maravilloso para la comunidad. Seguimos luchando para que todos los compañeros y compañeras puedan acceder a un trabajo, porque es lo que dignifica a una persona”.