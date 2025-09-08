Huarpe Deportivo > En entrevista
Lautaro Martínez: “Estoy infravalorado” y busca el Balón de Oro 2025
POR REDACCIÓN
En una entrevista con France Football, Lautaro Martínez no ocultó su descontento por cómo se valoró su desempeño en los últimos años: “Aspiro a ser más reconocido, pero estoy muy contento con mi carrera a los 28 años. Sin duda que estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años y a veces pienso que estoy infravalorado”.
El delantero destacó la importancia de estar entre los nominados al premio más prestigioso del fútbol, pero dejó entrever que esperaba un lugar más alto en la votación: “Entiendo que estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro ya es una recompensa, pero sueño con ganarlo. Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice, pero respeto a los jueces”.
Con títulos, goles decisivos y constancia tanto en su club como en la Selección, Lautaro se consolidó como una de las figuras más importantes del fútbol mundial. A sus 28 años, sigue en la élite y mantiene la ambición de conseguir un Balón de Oro, reflejando que su carrera todavía tiene grandes objetivos por delante.
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Châtelet, en París, Francia. Junto a Lautaro, los argentinos nominados incluyen a Emiliano Martínez (mejor arquero) y Alexis Mac Allister, reafirmando la presencia del país en la elite futbolística internacional.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".