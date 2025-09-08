En una entrevista con France Football, Lautaro Martínez no ocultó su descontento por cómo se valoró su desempeño en los últimos años: “Aspiro a ser más reconocido, pero estoy muy contento con mi carrera a los 28 años. Sin duda que estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo por lo que he hecho en los últimos años y a veces pienso que estoy infravalorado”.

El delantero destacó la importancia de estar entre los nominados al premio más prestigioso del fútbol, pero dejó entrever que esperaba un lugar más alto en la votación: “Entiendo que estar entre los 30 candidatos al Balón de Oro ya es una recompensa, pero sueño con ganarlo. Esperaba terminar más arriba en la clasificación después de la temporada que hice, pero respeto a los jueces”.

Publicidad

Con títulos, goles decisivos y constancia tanto en su club como en la Selección, Lautaro se consolidó como una de las figuras más importantes del fútbol mundial. A sus 28 años, sigue en la élite y mantiene la ambición de conseguir un Balón de Oro, reflejando que su carrera todavía tiene grandes objetivos por delante.

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Teatro du Châtelet, en París, Francia. Junto a Lautaro, los argentinos nominados incluyen a Emiliano Martínez (mejor arquero) y Alexis Mac Allister, reafirmando la presencia del país en la elite futbolística internacional.