Lautaro Martínez suspendido por dos fechas en Inter y sin clásico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino del Inter de Italia Lautaro Martínez fue suspendido hoy por dos fechas debido a la expulsión que sufrió el pasado domingo en el partido ante Cagliari, por la 21ra. fecha del certamen italiano de fútbol, y no podrá jugar el clásico ante Milan.



El juez deportivo, Gerardo Mastrandrea, determinó la suspensión por la expulsión aplicada por el árbitro Gianluca Manganiello a causa de flagrantes protestas contra él por no sancionar lo que Martínez consideró una falta en su contra.



Por lo tanto, el ex delantero de Racing no jugará ante Udinese, como visitante, el domingo próximo, y el derbi contra el Milan el 9 de febrero, señaló Gazzeta dello Sport.



Martínez tiene 11 goles en el certamen italiano, 12 menos que el goleador Ciro Inmóbile, del Napoli.