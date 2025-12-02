Un violento asalto ocurrido el domingo en Luján de Cuyo conmocionó a la provincia de Mendoza, donde un hombre de 54 años fue atacado por cuatro jóvenes que intentaron robarle y lo hirieron de gravedad. El episodio tuvo lugar en la esquina de Brandsen y Costa Flores, cuando la víctima fue sorprendida y amenazada con un cuchillo por los agresores, quienes serían adolescentes.

Según informó Mendoza Post, el hombre relató que los atacantes se abalanzaron sobre él en medio del intento de robo y que, al intentar defenderse, recibió un profundo corte en el pómulo izquierdo. Sin embargo, la violencia escaló aún más: los delincuentes le amputaron el meñique de la mano derecha y los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda durante el forcejeo.

Malherido, la víctima logró escapar unos metros y se desplomó junto a un árbol en la misma esquina donde ocurrió el ataque. Vecinos que transitaban por la zona advirtieron la situación y llamaron inmediatamente al 911. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y, tras constatar la gravedad de las lesiones, trasladó al hombre al Hospital Central, donde permanece internado.

Los cuatro agresores huyeron tras el ataque y hasta el momento se encuentran prófugos. Efectivos policiales trabajan en su identificación y en la reconstrucción completa de la secuencia delictiva, mientras la investigación busca determinar si los jóvenes actuaron de manera improvisada o si integran una banda dedicada a robos violentos en la zona.