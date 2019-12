Le conceden la libertad condicional al ex comisario Togoli, condenado por encubrir a narcos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia Federal de Santa Fe le concedió la libertad condicional al ex jefe de la policía de esa provincia, comisario Hugo Tognoli, condenado por encubrir a narcos, luego de que se le computaran los más de cinco años que estuvo preso en una causa por el mismo delito pero iniciada en Rosario, en la que resultó absuelto, informaron hoy voceros judiciales.



Tognoli estaba detenido en la cárcel de Las Flores, de la capital de la provincia, y pudo acogerse al régimen de libertad condicional tras cumplir cinco años, cinco meses y 16 días de cárcel, es decir, mucho más que los dos tercios de la condena que se requieren.



El ex jefe policial estaba en condiciones de seguir en libertad cuando en octubre pasado fue detenido por orden del Tribunal Oral de Santa Fe al quedar firme la condena que le aplicaron en 2015 por "encubrimiento triplemente agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes".



Sucede que entonces se le debía computar el tiempo que estuvo detenido en el marco de otra causa por encubrimiento ventilada en ese caso por la Justicia Federal de Rosario, en la que fue absuelto.



Ahora, el tribunal santafesino integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Homero Lauría aplicó ese cómputo y le otorgó el beneficio de la libertad condicional, para lo cual Tognoli debió fijar un domicilio, comprometerse a no cometer nuevos delitos y someterse al control del Patronato de Liberados.



Tognoli fue detenido en octubre de 2012 por orden del Tribunal Oral Federal de Rosario por el presunto encubrimiento a narcos del sur provincial, recuperó la libertad al mes siguiente y volvió a ser apresado en marzo de 2013.



Paralelamente, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó por encubrir a narcos al cabo de un debate en el que también fueron hallados culpables el ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, José Luis Baella, y el narco Daniel "Tuerto" Mendoza.



En tanto, Tognoli fue absuelto por el beneficio de la duda en la causa de Rosario, por lo que fue liberado en junio de 2018, pero en octubre pasado fue nuevamente apresado cuando quedó en firme la condena a 6 años dictada por el tribunal de Santa Fe.