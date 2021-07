Le robaron la bicicleta a un enfermero y pide ayuda para encontrarla

A través de las redes sociales, un enfermero sanjuanino pidió ayuda debido a que le robaron su bicicleta y la está buscando por todas partes. Es por ello que les pidió a los usuarios de Facebook que compartan la imagen de su medio de transporte y que le avisen si la ven por la calle o grupos donde la estén ofreciendo a la venta.

Se trata de Facundo Nieto quien contó que cómo fue el momento en el que se dio cuenta del robo. “Hoy me toca pasar esta situación tan horrible a mí y la verdad es que no le deseo a nadie salir del trabajo cansado y ver que tu movilidad que con tanto esfuerzo conseguiste comprar ya no está”.