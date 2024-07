La Copa América se está disputando en Estados Unidos y el calor se hace notar. Varios jugadores declararon que la alta humedad y el calor era un factor importante para disputar los partidos. Este martes, mientras se disputaba la semifinal de la Selección Argentina y Canadá, en uno de los palcos del MetLife Stadium de Nueva Jersey, un espectador grabó un insólito momento que no tardó en hacerse viral: un asesor de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) estaba limpiándole el sudor con un paño al sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia.

El video dura alrededor de 30 segundos y se puede observar que el mandamás de la AFA continúa viendo el partido, mientras el asesor le seca, por un lado, la transpiración y luego le aplica un paño con agua fría para refrescarlo. Esto no se demoró en viralizarse y miles de usuarios comenzaron a emitir sus opiniones, muchos de ellos en contra de este accionar.

Tras un día de este hecho, se conoció que quien le estaba secando la transpiración al sanjuanino es Luciano Nakis, presidente del Club Deportivo Armenio de la Primera B Metropolitana y desde el año 2020 ocupa el cargo de prosecretario de la AFA.

La explicación del “Chiqui” Tapia

El presidente sanjuanino dio algunas declaraciones sobre lo sucedido y se lo tomó con bastante humor. “Jaja estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas”, comenzó explicando. Luego, agregó que “no me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección, hay equipo dentro y fuera de la cancha”, finalizó.

Lejos de dar más explicaciones, Tapia decidió postear una foto con el prosecretario de AFA, posando con una toalla y entre risas.