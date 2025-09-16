Este domingo 14 de septiembre, el delantero sanjuanino Leandro Espejo, ex Peñarol, se convirtió en protagonista del Federal A al marcar el gol que aseguró a Olimpo el pase a cuartos de final donde enfrentará a Atlético Rafaela, para seguir con el sueño del ascenso al Nacional B. En diálogo con DIARIO HUARPE, el atacante describió la jugada y compartió la emoción de dedicar el tanto a su mamá en su cumpleaños y destacó el trabajo del equipo para superar a Cipolletti en un partido único, donde quien ganaba continuaba en juego.

“Fue muy lindo, fue más que nada un desahogo y sentir alivio para poder ayudar al equipo”, comenzó diciendo Espejo al recordar el momento en que la pelota cruzó la línea. agregando que, “Estábamos sufriendo más de lo habitual y personalmente estoy muy contento porque se me abrió el arco después de tanto tiempo. Pasé por un plazo largo de lesión, pero gracias a Dios me pude recuperar”.

Además, el delantero describió con detalle la jugada que cambió el destino del partido, “Fue pura intuición, creo que me hago el distraído, como que no voy a llegar a la pelota y voy hacia ella. Cuando veo que justo me quedó el rebote, me tomé ese segundo que necesitaba para definir y me fue bastante bien”.

Contó que dedicó el gol a una persona especial, “se lo dediqué a mi mamá, que estaba cumpliendo años ese domingo. Ella me había pedido un gol antes del partido. Gracias a Dios se me dio y fue hermoso”.

También, el jugador resaltó el trabajo previo: “sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival muy difícil y una cancha complicada, de hecho en el último campeonato, las dos veces que enfrentamos a Cipolletti perdimos. Pero este nonagonal es un torneo aparte y no teníamos margen de error. Lo preparamos como una final y lo superamos”.

Sobre el mensaje del entrenador, el futbolista reveló: “Nos dijo que dependía pura y exclusivamente de nosotros. Que si algo salía mal, era responsabilidad nuestra. Queríamos llegar a cuartos sin depender de otros resultados y lo logramos”.

Por último, pensando en el próximo desafío, Espejo adelantó: “Ahora hay que seguir reforzando lo que venimos haciendo, vamos a enfrentar a Atlético Rafaela, un rival con mucha historia, pero somos Olimpo y sabemos que tenemos que salir a proponer en cualquier cancha”.

De esta manera, con el pase a cuartos asegurado, Olimpo mantiene la ilusión del ascenso directo al Nacional B. Leandro Espejo, héroe del domingo, resumió el mensaje que mantiene el plantel para seguir creyendo, “Hay que disfrutar este paso, trabajar duro y sacrificarse, venimos por buen camino y tenemos que seguir confiando en nosotros”.