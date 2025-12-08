En el segundo trimestre de 2025, más de la mitad de los hogares pertenecientes a la clase media en Argentina enfrentaron serias dificultades para cubrir sus gastos básicos, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

El estudio revela que el 53% de los hogares de ingresos medios tuvo que recurrir a la utilización de ahorros o al endeudamiento para poder llegar a fin de mes, superando incluso a los sectores de menores ingresos en esta problemática. En términos generales, el 48% de los hogares argentinos aplicó alguna estrategia complementaria para sostener su economía familiar.

De acuerdo con el informe, el 35% de los hogares de clase media utilizó sus ahorros para cubrir los gastos mensuales, reflejando una presión financiera creciente en este segmento social.

El documento atribuye esta situación al aumento de los costos de los servicios públicos, que han incrementado su peso en el presupuesto familiar. Mientras que en noviembre de 2023 los gastos en agua, gas y electricidad representaban alrededor del 4% de un salario mediano, en 2025 este porcentaje se elevó al 11%.

El IAG destaca que este reacomodamiento en los precios relativos, producto de la reducción de subsidios, es uno de los factores clave que ha afectado especialmente a la clase media, obligándola a buscar mecanismos financieros para complementar sus ingresos.