Un apostador santafesino ganó este domingo el mayor premio en números absolutos entregado por el Quini 6: un pozo de $8.844.300.000 correspondiente a la modalidad Revancha. La jugada fue realizada en la agencia Nº 9321 de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, y la identidad del ganador o ganadora no fue revelada por la Lotería de Santa Fe.

Los números sorteados fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45, combinaciones que según la quiniela representan al gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino. Tras el descuento de impuestos (que rondan el 30%) el monto final que quedará en manos del apostador será de aproximadamente $6.190 millones, equivalentes a unos 4,2 millones de dólares al tipo de cambio oficial previo al fin de semana largo.

El premio estímulo para el dueño de la agencia donde se jugó la boleta asciende a $97.734.832,20, cifra también histórica. El ganador tendrá un plazo de 15 días corridos para presentarse a cobrar.

El sorteo de este domingo repartió más de $16.000 millones entre sus cuatro modalidades, aunque la Revancha concentraba más de la mitad del pozo acumulado. El resto de las categorías volvió a quedar vacante en el primer premio, aunque hubo ganadores con cinco aciertos en la Tradicional, Segunda y Siempre Sale.

Con este pozo, el Quini 6 marcó un récord en montos absolutos, aunque en términos relativos quedó lejos de los premios otorgados durante la convertibilidad, cuando los valores en dólares tenían otro peso económico.