El Gobierno nacional evalúa por estas semanas una decisión que podría redefinir el mapa de las inversiones privadas en el país: la posibilidad de extender por un año el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La herramienta, uno de los pilares económicos de la actual administración, podría mantenerse vigente más allá del plazo original mediante un decreto presidencial que se encuentra en estudio y que sería anunciado durante el verano.

La alternativa de ampliar la ventana de adhesión no surge de la nada. Desde el sector minero, donde el RIGI mostró su impacto más inmediato, insisten en que los tiempos del régimen no se ajustan a los ritmos reales de los desarrollos extractivos. Los proyectos mineros requieren estudios, permisos y etapas técnicas que no avanzan con la velocidad de otras actividades, por lo que muchas compañías quedaron con el calendario prácticamente encima. Por esa razón, varias firmas solicitaron formalmente aplicar la prórroga prevista en la propia ley para extender un año más el plazo que hoy caduca en julio de 2026.

La magnitud de los números en juego ayuda a entender la presión del sector. Hasta ahora, el Gobierno aprobó tres proyectos por unos USD 6.000 millones, entre ellas la de Los Azules, mientras que otros once esperan evaluación por una suma que ronda los USD 16.000 millones. A ese monto se agregan nuevas iniciativas que, según estimaciones oficiales, podrían aportar otros USD 20.000 millones. En total, el universo de inversiones potenciales duplica cualquier registro reciente y contribuye a que el RIGI sea visto como una pieza central para impulsar el crecimiento.

El viceministro de Energía y Minería, Daniel González, admitió que la posibilidad de extender el régimen está sobre la mesa. El funcionario describió al RIGI como una “historia de éxito”, no solo puertas adentro sino también frente a los mercados internacionales, y reconoció que, en ese contexto, resulta difícil encontrar argumentos para discontinuarlo. Aun así, aclaró que la definición final depende del Presidente y que la expectativa del sector es que la decisión llegue antes de que finalice el verano.

En sintonía, el secretario de Minería, Luis Lucero, destacó que el país tiene comprometidas inversiones por USD 31.000 millones bajo el paraguas del RIGI, un número que calificó como impensado una década atrás. El funcionario animó a las empresas a acercarse a la cartera minera para resolver dudas y avanzar en los trámites, al admitir que el proceso es complejo y requiere acompañamiento técnico.

La eventual prórroga del régimen se encuadra en una discusión más amplia: cómo ofrecer reglas estables para atraer capitales estratégicos en sectores que implican desembolsos de largo plazo. En la minería, donde cada proyecto puede demorar años hasta convertirse en producción efectiva, la previsibilidad es un factor determinante. De ahí que la extensión del RIGI se convirtiera en un reclamo recurrente durante los últimos meses.

Si finalmente el Presidente firma el decreto, el Gobierno sumará un año clave para consolidar los proyectos en carpeta y dar tiempo a los desarrollos que hoy avanzan con plazos ajustados. En caso contrario, el reloj seguirá corriendo hacia julio de 2026, una fecha que para varios actores del sector ya luce demasiado cercana. Por ahora, la señal oficial es que la discusión está abierta y que el verano será decisivo para definir la continuidad del régimen.