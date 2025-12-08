"Una noche bajo las estrellas" despide el 2025 con un homenaje a Spinetta

El próximo viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la última feria del año en San Juan, un evento que se desarrollará al aire libre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. La actividad dará comienzo a partir de las 20:00 horas, ofreciendo una celebración de la cultura, la música y el arte en un entorno distintivo.

La velada está organizada para proporcionar una experiencia especial que integra gastronomía, emprendedores y un espectáculo musical central. El show principal de la noche consistirá en un Homenaje a Luis Alberto Spinetta, a cargo de la banda mendocina "Ella También". Dicha agrupación es reconocida por su propuesta artística, la cual es descrita como sensible y poderosa.

Para acceder al evento, el costo de la entrada general es de $5.000. Los niños menores de 12 años deberán abonar un monto de $2.500 correspondiente a un seguro.

Se invita al público a participar de esta jornada de cierre de año, concebida como una instancia comunitaria para disfrutar de buena música bajo las estrellas.