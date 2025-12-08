Estudiantes se quedó este domingo con un histórico clásico de La Plata al vencer 1-0 a Gimnasia en el Bosque, logrando así la clasificación a la final del Torneo Clausura. Tiago Palacios anotó el único gol del encuentro y le dio al Pincha el pase al partido decisivo, donde enfrentará a Racing en busca del título.

El duelo fue parejo y friccionado desde el inicio, con ambos equipos disputándose cada pelota en un mediocampo cargado de tensión y marca. Ninguno lograba imponer plenamente su juego y el partido avanzaba con escasas situaciones claras.

La diferencia llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Edwin Cetré envió un centro rasante desde la izquierda y Tiago Palacios apareció en el área para empujar la pelota y decretar el 1-0. Desde ese momento, Estudiantes manejó el ritmo del encuentro y jugó con la desesperación del Lobo, que no logró generar peligro para igualar el marcador.

Con este triunfo, el equipo de Eduardo Domínguez, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), se instaló en la final del certamen. El partido por el título se disputará el sábado 13 de diciembre, con horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.