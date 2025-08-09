Comenzó el encuentro entre San Martín y Sarmiento por la cuarta fecha

Por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2025, el encuentro entre San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín comenzó en el estadio Hilario Sánchez. Ambos equipos necesitan sumar para escapar de las últimas posiciones de la tabla.

A los seis minutos del primer tiempo, Sarmiento generó la primera situación clara desde un tiro de esquina ejecutado por Jonatan Gómez, que no pudo ser aprovechado en el área rival. Minutos más tarde, Ignacio Maestro Puch probó desde fuera del área y su remate pasó cerca del palo derecho defendido por Lucas Acosta.

El marcador se mantiene 0 a 0 en un inicio de partido con ritmo e intensidad.

Formaciones de los equipos:

San Martín sale a la cancha con Matías Borgogno en el arco; Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Ayrton Portillo y Lucas Diarte en defensa; Santiago Salle, Nicolás Watson y Sebastián Jaurena en el mediocampo; Horacio Tijanovich y Tomás Fernández como volantes ofensivos; e Ignacio Maestro Puch como único delantero. El equipo es conducido por Leandro Romagnoli.

Por su parte, Sarmiento alinea a Lucas Acosta en el arco; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy en la defensa; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Carlos Villalba y Gastón González en el mediocampo; Santiago Rodríguez e Iván Morales en la ofensiva. El conjunto visitante es dirigido por Facundo Sava.