Lectores de revistas culturales en papel, exploradores de escritorio que investigan nuevas miradas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los editores y responsables de El Ansia, Siwa y Aguinaldo analizaron en diálogo con Télam quiénes son los posibles lectores de estas publicaciones, qué alcance y circulación tiene cada una de ellas.



Mateo Mórtola asegura que si bien todavía tienen "poco andado como para identificar un lector o algunos lectores en particular", saben que la revista "la compra gente que lee, que va a ferias, que de distintos modos está vinculada al mundo editorial -y cultural en general-, y también la compran personas que no son muy lectoras pero encuentran en la revista una forma de reencontrarse con la lectura, a través de muchos temas y estilos distintos".



"Algo que decimos y que nos guió desde el comienzo es ´cosas que les interesan a las personas a las que les interesan las cosas´ y en ese sentido, cuanto más amplios seamos, mejor" porque lo que le interesa es que "Aguinaldo deje una impresión -en todos sus sentidos- de un momento histórico y que esa impresión pueda reflejar diversidad de temas, de géneros, de perspectivas y de estilos".



Para Santiago Gargiulo, "Siwa posee una rara virtud que es la de inventar a sus propios lectores. La única justificación a esta hipótesis es su indiferenciación genérica. Al no ser nada del todo -ni literaria, ni geográfica, ni de viajes turísticos ni de los otros-, los intereses se cruzan y entonces comulgan desde exploradores de escritorio a bibliófilos en derrota, aficionados al viaje, rastreadores de autores olvidados, de géneros abolidos, además de entusiastas de la cartografía antigua, de la historia, del ocio y delas conquistas inútiles, como lo es el buen decir en castellano".



José María Brindisi explica que "El Ansia interesa de diversas maneras a diversa gente, y eso tiene que ver también con la propia amplitud de mirada del proyecto" y adelanta que ya están trabajando en el próximo número, que saldrá en febrero o marzo de 2021.