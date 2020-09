Leonardo "Chiqui" Wiernes, un gran estratega sanjuanino

En la actualidad es profesor de Educación Física, pero en su juventud llegó a ser el mejor armador del país. Se trata de Leonardo César Wiernes, pero es más conocido por "Chiqui", quien se desempeñó en Obras Sanitarias y la Selección Argentina.

"Chiqui" es uno de los tantos jugadores de vóley de San Juan que triunfó no solamente en su club, sino también en el seleccionado nacional y en esta oportunidad dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE contando desde sus inicios hasta la actualidad.

¿Quién te llevó de chico a jugar al vóley y adónde?

- Yo empecé a jugar al vóley porque vivíamos a una cuadra del Club Social San Juan y mi hermano Carlos -El Negro- fue quien empezó a jugar ahí con un grupo de muchachos que vivían en el barrio, sobre todo sobre la calle Perú, por ejemplo César Merlo, quien ahora es técnico de las inferiores de UPCN, con su hermano Santiago, con el "Negro" Benítez y varios más. Entonces ahí me empezó a picar el bichito del vóley. Luego nos fuimos a vivir a la calle España y nos hicimos socios de Obras, entonces iba sólo a la pileta porque era muy chico. Cuando cumplí la edad para poder empezar a jugar, es decir a los 12 años, tuve a mi primer técnico que fue Luis Torres Lobato. En definitiva, quien me entusiasmó para jugar al vóley fue mi hermano.

¿Te gustó el vóley desde chico o querías practicar algún otro deporte?

- Siempre me gustó el vóley, desde chico. Pero como vivíamos cerca de Social San Juan también me gustaba el hockey sobre patines, algo que crecimos mamándolo. En Obras también siendo chicos practicábamos natación en forma obligatoria y el waterpolo.

¿Qué recordás de tu debut en mayores y adónde fue?

- Mi debut fue en Obras, en los campeonatos locales siendo muy chico. Me acuerdo que había grandes armadores en los juveniles y en los mayores, pero yo sólo con 15 años ya estaba en la Selección Argentina de Cadetes y en el club siempre se promovió a los jugadores que podían llegar a la selección. Entonces, de alguna forma, se fueron relegando algunos grandes armadores que había sobre todo en los campeonatos locales como Marcelo Castro, Alberto De Martín. Ellos son más grandes que yo. Pero insisto que fue política del club promover a los más chicos para jugar en los campeonatos locales.

¿Qué significa Obras en tu vida?

- Obras Sanitarias es gran parte de mi vida, yo soy socio desde los tres años. Íbamos con mi mamá y mis dos hermanos a la pileta, mis veranos durante toda mi infancia fueron en el club. Después cuando empecé a jugar al vóley seguí ligado a todo lo que el club proponía. Sin dudas, el Club Obras Sanitarias fue lo más importante en mi infancia y en el resto de mi vida.

¿Qué pensás que ahora habrá tres equipos sanjuaninos en la Liga Argentina?

- Que hayan tres equipos sanjuaninos en la Liga Argentina no es un hecho menor. Antes de esto San Juan ya era una gran potencia en el vóley argentino y creo que ahora lo reafirma. Me encanta que se le haya dado la posibilidad a la UVT y me parece que esta liga que vamos a vivir es en parte lo que UVT y Banco Hispano venían proponiendo que es jugando con jugadores locales y jóvenes, además de promoverlos y darles competencia. UPCN es otro tema, tiene el poderío económico para afrontar cualquier tipo de equipo, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Aunque ahora sin Bolívar me parece que va a ser una liga donde UPCN podrá ganarla no caminando, sino gateando. Mientras que en cuanto a Obras, no sé lo que piensa hacer, pero creo que se moverá en un presupuesto modesto y con gente de inferiores. Les deseo suerte a los tres.

¿Qué significó para vos jugar en la Selección Argentina?

- Tanto para mí como para cualquier jugador que pueda vestir la camiseta de la Selección Argentina, es un orgullo. Es lo que siempre un jugador sueña, llegar en algún momento a la selección. Hoy con mis 57 años escucho el Himno Nacional Argentino y se me pone la piel de gallina y hasta se me cae una lágrima, porque cada día valoro más haberlo podido cantar en prácticamente todo el mundo con la camiseta de la Selección Argentina y lo agradezco de corazón haber podido tener esa posibilidad.

¿Cuál fue el mejor jugador argentino que viste jugar al vóley?

- Uno de los jugadores más impresionantes y lo hizo valer porque formó parte del sexteto de mejores jugadores del mundo fue Raúl Quiroga, sin lugar a dudas. Quien también fue un jugador sumamente completo de los que vi fue el "Mono" Martínez. Esos fueron los dos mejores jugadores que descollaron, pero Raúl fue el jugador argentino más importante de la historia.

¿Cómo ves el vóley actual? ¿Es muy distinto a cuándo jugabas vos?

- Tanto el vóley actual como la mayoría de los deportes, no se puede competir si no sos un atleta de alto rendimiento en lo físico primero. Siempre el jugador de vóley tuvo que ser potente y luego cada día se revaloriza más el por qué se juega al vóley, que es tratar de fortalecer al ataque. Un equipo con gran poderío en ataque tiende mucho más a ganar en estos tiempos. Eso antes no se tenía tan claro y hoy en día se ve mucho más claro.

¿Tenés ganas de volver a dirigir?

- Todavía no me llegó el tiempo ni las ganas de volver a dirigir, estoy muy bien así. Estoy muy tranquilo y disfruto mucho más de mi profesión que es de lo que yo vivo y de lo que me da de comer todos los días. Invierto mucho mi tiempo en lo que es la docencia. Creo que en algún momento más adelante pueden volver esas ganas de querer dirigir, pero por el momento estoy bien así.

¿Tus hijos juegan al vóley? ¿Les das consejos?

- Sí, mis dos hijos jugaron al vóley y digo jugaron porque Augusto que estuvo en la liga el año pasado en Obras ya no está por cuestiones de estudio. El año pasado Obras le exigía el doble turno de entrenamientos y él se dedicó a estudiar, cosa que me parece muy bien. Siempre lo voy a apoyar en sus decisiones. El consejo que les di es que disfruten, que se diviertan y que nunca pierdan la brújula que es un deporte y que es pura diversión. Ganar o perder es consecuencia de lo que uno hace en los entrenamientos.