Alejandra Leonardo, diputada provincial por Juntos por el Cambio, pasó por el Café de la Política y habló de todo. Puntualmente, opinó de cómo será el próximo gobierno, que estará comandado por Marcelo Orrego. Planteó que, en estos meses de transición, el gobernador actual, Sergio Uñac, debe tomar sus propias decisiones y no cargarlo a Orrego antes de tiempo.

Además, planteó que su futuro está en manos de la decisión de la Unión Cívica Radical. Es que la actual concejal de Albardón es diputada electa, pero también la suplente de la diputada nacional Susana Laciar. Cuando esta última asuma su intendencia en Capital en diciembre, Leonardo tendrá la posibilidad de elegir si quedarse en San Juan o trabajar en Nación. En este marco, indicó que la decisión queda en manos de su partido, ya que debe analizarse cuál es la conveniencia partidaria y del frente en cada uno de los dos puestos.

¿Cómo está siendo de diferente esta nueva campaña a la del 2 de julio y del 14 de mayo?

Estamos recién arrancando esta campaña, venimos de dos elecciones bastante seguidas. Hemos tenido estos 15 días de calma y ya empezaremos las actividades más intensas. Pero venimos recorriendo la provincia como siempre. Es una continuidad de todos los que militamos dentro de Juntos por el Cambio y de Cambia San Juan en específico.

¿Cómo piensan que va a ser esta etapa nueva en San Juan en la que habrá mayoría peronista en casi todos los estamentos y un gobierno de Juntos por el Cambio?

Va a ser algo nuevo, pero también es un desafío interesante. El hecho de que se plantee este escenario es importante porque revaloriza el diálogo político. Es fundamental. Para poder concretar cualquier proyecto de gobierno no hay que basarse en el autoritarismo sino en el diálogo y el respeto. Si todos queremos lo mejor para San Juan, esto se va a representar, porque no hay que ser la oposición por la oposición misma. El tema no es “soy peronista y por eso pongo palos en la rueda”. La madurez política está en que, si se plantean nuevos proyectos, van a tener que ver con el futuro de la provincia, si es por eso, no creo que haya problema.

¿Cómo analizás el resultado de Albardón, donde ganó el peronismo la intendencia y después en las elecciones de gobernador y vice ganó Orrego?

Lo llamativo es que perdieron varios votos y ahí recuperó la figura de Orrego. Hay que analizar esos votos y ver cuál es el atractivo que tienen hoy por hoy. Porque hay un sector que no se siente representado ni con una ni con otra situación. En la política hay desafíos y de todo se aprende.

Hay sanjuaninos que eligieron un intendente de un color político y un gobernador de otro…

Eso creo que tiene más que ver con la inmediatez del intendente. La figura del intendente es más atractiva incluso que la del gobernador, porque es más cercana con la que está la gente.

¿Y en la Cámara de Diputados como piensan que van a trabajar? Imagino que será algún tipo de estrategia…

Eso se irá viendo en el momento, pero como te digo, el diálogo y el respeto es la base de toda construcción política. Nosotros nos caracterizamos por no agredir, no nos gusta. Esperamos recibir el mismo trato y todo va a estar bien.

¿Cómo pensás que se está gestionando el tiempo de transición? ¿Pensás que está bueno que haya tanto tiempo para conformar equipos o no?

Es mucho tiempo, como bien decís. No sé si es desfavorable, pero también es cierto que tenemos muchas elecciones en el medio y no se podría ir sorteando todos los obstáculos al mismo tiempo. Tenemos que enfrentar de salir de las PASO, en octubre las generales y de ahí avocarnos a las definiciones más concretas. Es larga la transición, a veces no es bueno, pero es lo que nos tocó.

¿El apoyo de ustedes es hacia la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales no?

Obviamente, acompañamos a la lista de Larreta con Gerardo Morales como vice, porque es el presidente de la Unión Cívica Radical. Esto no quiere decir que, del resultado de las elecciones, si gana Patricia Bullrich, gana ella, no la vayamos a acompañar. Somos Juntos por el Cambio, apoyamos la elección del pueblo.

¿Qué le aporta Morales a la fórmula de Larreta?

Morales es un gobernador de mucha experiencia, además de ser un militante de toda la vida. Creo que es mucho lo que aporta, no es más ni menos que Larreta. Como decimos en el partido, en todas las provincias hay una iglesia, una comisaría y un comité.

¿Para qué vas a trabajar en la Cámara?

Soy concejal, la actividad legislativa por mi profesión es lo más importante. Yo siempre trabajo en educación y en la inclusión en educación. Hay muchos trastornos de educación que podrían ser contenidos de otra manera y no está pasando. Los padres tienen que estar peregrinando para conseguir una DAI y asistencia, o para que el colegio contenga pedagógicamente de otra manera el problema. Entonces hay que trabajar en estos temas. En el caso de San Juan, también hay que trabajar en la Ley de Lemas, es fundamental. Es una ley absolutamente obsoleta, si queremos crecer como sociedad tenemos que trabajar en cosas que avancen. En Albardón, si no fuese por la ley de lemas, no hubiese ganado ni Uñac ni Juan Carlos Abarca.

¿Cómo pensás que se viene llevando la transición con estas cuestiones de cancelaciones de compras, de eventos y las invitaciones a paritarias?

Creo que hasta el 10 de diciembre el gobernador de la provincia es Sergio Uñac y tiene que tomar sus decisiones y no cargarlo con sus decisiones al gobernador electo Marcelo Orrego. Sería bueno que hasta el 10 de diciembre cada uno se haga cargo de lo suyo. No me parece justo que le carguen decisiones a un gobernador que todavía no asume. Todavía no puede asumir y aplicar su plan de gobierno que ya le están adosando decisiones.

¿Por qué el 13 de agosto hay que votar a la lista de Larreta en Nación y a la encabezada por Emilio Achem y Nancy Picón en la provincia?

Voy a ir por lo provincial. Hay que votar a la lista de Nancy y Emilio porque son personas muy capaces y necesarias para la gestión. Nuestro gobernador va a necesitar gente de confianza para llevar adelante su trabajo. Vamos a necesitar de su gestión en nación porque para que la provincia reciba beneficios también se necesita trabajo nacional. Con respecto a los candidatos a presidente, hay que votar Larreta-Morales porque tienen una fuerza de decisión con una gestión de respaldo. Ambos tienen gestión y conocen el manejo del ejecutivo, no es una tarea fácil.