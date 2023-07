El precandidato a senador por San Juan de Juntos por el Cambio, Emilio Achem, pasó por el Café de la Política Express y habló sobre lo que será el gobierno de Marcelo Orrego. Dijo que confía en cómo trabajarán los funcionarios justicialistas y aseguró que el gobernador electo los apoyará para que la provincia crezca. A días de las PASO, explicó que los sanjuaninos deben votar su lista, que representa la línea larretista, porque conocen los proyectos y las necesidades de Orrego, lo que facilitará los pedidos en Nación.

¿Cómo pensás que van a ser estas PASO? ¿Pensás que puede haber arrastre de los votos de Marcelo Orrego hacia ustedes?

Es complicado responder a esa pregunta. Lo que se siente en la calle es el fuerte apoyo que Marcelo tiene en la calle. La gente cuando estamos recorriendo los departamentos de la provincia nos dice que vamos a ganar. Esperemos que eso se traduzca en las urnas. Pero es una elección nacional en la que al principio de la boleta van a estar los candidatos a presidente. En nuestra boleta llevamos la foto de Orrego arriba, porque necesitamos que la gente apoye el proyecto provincial, pensamos que va a tener mucho apoyo. Nosotros, junto con la candidata a diputada Nancy Picón, vamos a trasladar que el apoyo el gobierno provincial se da a través de este voto.

Más allá de lo que Orrego pueda pedirles para el proyecto provincial, ¿Cuál es su objetivo si fuese senador?

Primero hay una responsabilidad hacia el gobierno provincial. Personalmente, a mi me gustaría trabajar por la Educación en todos sus niveles, con la universitaria en particular. Provengo de la Universidad Nacional de San Juan, soy docente desde hace 26 años y fui presidente del Centro de Estudiantes. Tengo mi corazón puesto en la universidad pública y gratuita, que es el motor más fuerte de movilidad social que tenemos los argentinos. Siempre me ha gustado defenderla y trabajar para mejorar su calidad académica y que nuestros alumnos y egresados tengan un futuro a partir del esfuerzo que hace la familia. En concreto quiero trabajar por la carrera de medicina, que ya se está trabajando en la UNSJ, y también en la Universidad Católica de Cuyo, porque está arraigado a una de las políticas de Marcelo Orrego en San Juan que es la salud. Para eso se requiere profesionales de diferentes especialidades. Hay que fortalecer ambas universidades y trabajar fuerte hasta tener un hospital escuela en la provincia. Otra área que quiero trabajar es la carrera de minería y todo lo relacionado con los recursos mineros, es importante que haya técnicos especializados para que no tengan que traerlos de otros países y que los sanjuaninos se queden con cargos menores. La riqueza en el capital social es la que nos va a quedar y se va a multiplicar más rápidamente.

Siempre Orrego se ha encargado de plantear lo necesaria que es la educación pública para ustedes luego de acusaciones que le hicieron de querer privatizarla…

Hay muchísimos otros lugares del Estado en los que se puede mejorar la eficiencia del gasto público antes de tocar la educación. La educación no debería ser bandera de nadie, es una política y es el motor de movilidad social más grande de la Argentina. Estoy seguro que hay muchos otros lugares que sí se pueden mejorar. El tema Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, le cuesta a la Argentina $550 millones. Es muy probable que se pueda reducir en esas cuestiones. Lo que si hay que hacer es mejorar la calidad del gasto público.

Recién me nombraste a Aerolíneas, pero acá en San Juan, ¿Qué es lo que se puede mejorar?

No hay una respuesta tan fina a esta respuesta, lo está estudiando nuestro equipo de Hacienda. El concepto es el mismo. Hay que ver el presupuesto, ver cómo se puede refuncionalizar cada área. Ahí es donde mejora la calidad del gasto público. En el Estado hay que hacer lo mismo, actualmente hay nueve ministerios y 14 secretarías de Estado. Hay que ver área por área y empezar a reacomodar las fichas. Hay que reacomodar cada uno de los presupuestos, donde estén débiles que lo hagan más eficientemente y donde estén sobredimensionados es donde hay que hacer la adaptación para que cumplan bien su función, y ese excedente trasladarlo a donde falte. Esa va a ser la metodología de trabajo.

A Orrego se lo ha invitado a formar parte de las paritarias por ejemplo y a tomar algunas decisiones anticipadas, ¿Cómo están tomando estas invitaciones desde adentro del equipo?

Es un buen gesto. La posibilidad de participar y abrir es muy buena en un contexto económico del que San Juan no es ajeno. Lo que sí, esta invitación fue en el contexto en una elección nacional, en la que el actual gobernador es candidato. Entonces se mezclan las dos situaciones: el trabajo de la transición y la campaña electoral, en la que se juegan diferentes intereses. Hay que ser muy cauto, por eso decidimos que era muy prematuro sentarnos en una mesa. No nos corresponde tomar decisiones hasta el 10 de diciembre. Nos parece correcto dejar que el gobierno haga lo que tengan que hacer, confiamos que sus decisiones van a ser en el sentido del crecimiento de San Juan.

¿Están trabajando en una estrategia para manejar los cuatro años que restan, con una minoría en Diputados y en los gobiernos municipales?

Nosotros no le tenemos miedo a esto, porque nosotros siempre hemos estado en esta situación. Algunos políticos se acostumbraron a no dialogar, a no ceder. En la política si vos no cedes, no creces. Este es un proceso propio de la democracia. Durante cuatro años, los dirigentes van a tener la obligación de demostrarle a los sanjuaninos si aprendieron a vivir en democracia o no. Todo esto fue decisión del pueblo, que haya un intendente de diferente color político al provincial. Confío en que hay muchos dirigentes justicialistas van a trabajar por el pueblo, y para eso van a tener un gobernador que los va a apoyar.

En el marco nacional, donde hubo victorias larretistas, ¿Pensás que puede haber arrastre hacia los presidentes?

Hay que ver cómo juega lo local. Puede haber arrastre de los locales. Creo que los sanjuaninos van a apoyar el proyecto de Marcelo Orrego y, en estos días, nosotros recorremos San Juan contando por qué apoyamos a Larreta en esta interna. A pesar de que apoyaremos al candidato de JxC que gane, nosotros compartimos la forma de hacer gestión de Larreta.

¿Por qué hay que votar a los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta por sobre los de Patricia Bullrich?

Porque nosotros conocemos el proyecto de Marcelo Orrego, somos la lista que él eligió para que represente a San Juan en Buenos Aires. Nosotros con Nancy hemos sido parte del equipo técnico de Marcelo y Fabián Martín. Sabemos qué es lo que necesita San Juan de la Nación. Muchos de los proyectos necesitan de financiamiento nacional. El vínculo Nación-Provincia es muy fuerte, no se puede arriesgar a tener representantes que no sepan el proyecto provincial y el pensamiento del gobernador. Pedimos a los sanjuaninos que ese apoyo que le dieron a Marcelo Orrego este 13 de agosto, nos lo den a nosotros. Vamos a patear los pasillos y a tocar las puertas que hagan falta para que venga el financiamiento a San Juan.